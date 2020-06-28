Главные новости дня: 27 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 июня.

"Спартак" потерял очки в матче с "Уфой".

"Локомотив" на выезде обыграл "Рубин".

"Динамо" и ЦСКА завершили дерби безголевой ничьей.

"Ростов" добыл победу над тульским "Арсеналом".

"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии.

"Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной".

Арьен Роббен объявил о возобновлении карьеры.

"Оренбург" может получить два технических поражения подряд из-за вспышки коронавируса.

В "Марсель" в случае смены владельца могут вложить 700 миллионов евро.

Три немецких клуба интересуются Федором Чаловым.

40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру.

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