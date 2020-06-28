Главные новости дня: 27 июня

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Главные новости дня: 27 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 июня.

"Спартак" потерял очки в матче с "Уфой".

"Локомотив" на выезде обыграл "Рубин".

"Динамо" и ЦСКА завершили дерби безголевой ничьей.

"Ростов" добыл победу над тульским "Арсеналом".

"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии.

"Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной".

Арьен Роббен объявил о возобновлении карьеры.

"Оренбург" может получить два технических поражения подряд из-за вспышки коронавируса.

В "Марсель" в случае смены владельца могут вложить 700 миллионов евро.

Три немецких клуба интересуются Федором Чаловым.

40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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