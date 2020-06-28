Главные новости дня: 27 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 июня.
"Спартак" потерял очки в матче с "Уфой".
"Локомотив" на выезде обыграл "Рубин".
"Динамо" и ЦСКА завершили дерби безголевой ничьей.
"Ростов" добыл победу над тульским "Арсеналом".
"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии.
"Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной".
Арьен Роббен объявил о возобновлении карьеры.
"Оренбург" может получить два технических поражения подряд из-за вспышки коронавируса.
В "Марсель" в случае смены владельца могут вложить 700 миллионов евро.
Три немецких клуба интересуются Федором Чаловым.
40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Роббен объявил о возобновлении карьеры
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"Динамо" и ЦСКА завершили дерби безголевой ничьей
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"Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной". Смолов забил гол
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"Локомотив" на выезде обыграл "Рубин"
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"Бавария" завершила чемпионат победой, "Боруссия" разгромно проиграла "Хоффенхайму" и другие результаты 34-го тура Бундеслиги
Лента новостей
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Главные новости дня: 27 июня
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"Атлетико" одержал победу в матче с "Алавесом"
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"Лацио" обыграл "Фиорентину" и продолжает гонку за "Ювентусом"
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"Бавария" отказалась от трансфера Хакими
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Тренер "Сельты" - о матче с "Барселоной": "Могли взять три очка"
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Три клуба АПЛ претендуют на защитника "Барселоны"
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"Манчестер Юнайтед" установил рекорд по выходам в полуфинал Кубка Англии
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Экс-арбитр разобрал эпизод, в результате которого "Сельта" сравняла счет в матче с "Барселоной"
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Смолов стал восьмым россиянином, который забил "Реалу" и "Барселоне"
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Сетьен прокомментировал результат матча с "Сельтой"
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"Кальяри" в результативном матче обыграл "Торино"
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"Осасуна" переиграла "Леганес" в матче Примеры
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"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии
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"Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" и другие результаты 28-го тура УПЛ
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"Ростов" добыл победу над тульским "Арсеналом"
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Роббен объявил о возобновлении карьеры
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Федун недоволен работой VAR
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"Динамо" и ЦСКА завершили дерби безголевой ничьей
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Мюллер установил рекорд Бундеслиги по голевым передачам
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"Зенит" накажет Азмуна за фото с футболистом "Крыльев Советов"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18