Главные новости дня: 27 июня
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 июня.
Бельгия обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020.
Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020.
Артур может покинуть "Ювентус".
"Барселона" может продлить Месси на следующей неделе.\
Карпин высказался о гипотетическом назначении в сборную России.
"Ницца" купила защитника "Барселоны".
"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны".
Стало известно имя футболиста, который умер в Москве во время матча.
Кокорин определился со своим будущим.
Моутинью сравнил Роналду и Лукаку.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чехия сенсационно выбила Нидерланды, а Бельгия минимально обыграла чемпиона Европы: результаты Евро-2020 за 27 июня
-
Бельгия обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020
-
Лука Йович может перейти в "Милан"
-
Де Йонг прокомментировал поражение от Чехии
-
Вейналдум прокомментировал поражение от Чехии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 июня
-
Определились четыре участника 1/4 финала Евро-2020
-
Чехия сенсационно выбила Нидерланды, а Бельгия минимально обыграла чемпиона Европы: результаты Евро-2020 за 27 июня
-
5
Бельгия обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020
-
Лука Йович может перейти в "Милан"
-
Тренер сборной Чехии прокомментировал победу над Нидерландами в 1/8 Евро-2020
-
Де Лигт прокомментировал поражение от Чехии и свое удаление
-
1
Де Йонг прокомментировал поражение от Чехии
-
Льорис высказался перед матчем против Швейцарии на Евро-2020
-
Вейналдум прокомментировал поражение от Чехии
-
"Спартак" поздравил Крала с выходом в 1/4 финала Евро-2020
-
Томаш Голеш - игрок матча Нидерланды - Чехия (0:2)
-
Артур может покинуть "Ювентус"
-
Дешам высказался перед матчем против Швейцарии на Евро-2020
-
5
Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020
-
Филлипс поделился ожиданиями от матча с Германией на Евро-2020
-
Хасан Салихамиджич прокомментировал аренду Нюбеля в "Монако"
-
Тренер "Специи" заплатит крупную сумму, чтобы возглавить "Фиорентину" Кокорина
-
"Бавария" вернула Ульрайха
-
"Монако" арендовал вратаря "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14