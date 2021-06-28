Главные новости дня: 27 июня

Теги чемпионат европылионель мессикриштиану роналдуреал мадридбарселона

Главные новости дня: 27 июняФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 июня.

Бельгия обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Артур может покинуть "Ювентус".

"Барселона" может продлить Месси на следующей неделе.\

Карпин высказался о гипотетическом назначении в сборную России.

"Ницца" купила защитника "Барселоны"

"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны".

Стало известно имя футболиста, который умер в Москве во время матча.

Кокорин определился со своим будущим.

Моутинью сравнил Роналду и Лукаку.

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Определились четыре участника 1/4 финала Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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