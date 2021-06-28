Главные новости дня: 27 июня

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 июня.

Бельгия обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Артур может покинуть "Ювентус".

"Барселона" может продлить Месси на следующей неделе.\

Карпин высказался о гипотетическом назначении в сборную России.

"Ницца" купила защитника "Барселоны".

"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны".

Стало известно имя футболиста, который умер в Москве во время матча.

Кокорин определился со своим будущим.

Моутинью сравнил Роналду и Лукаку.

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