Главные новости дня: 27 марта
Soccernews.ru выделяет самые главные новости среды, 27 марта.
Эрнандес летом перейдет в "Баварию", его трансфер стал самым дорогим игроком немецкого клуба.
Азар согласовал условия контракта с "Реалом", а Мбаппе, возможно, перейдет в "Реал" в 2020 году.
У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт.
Моуринью может возглавить "Лион".
"Уфа" уволила главного тренера, позже стало известно, что Евсеев назначен на этот пост.
Игнатьев не подтвердил продление контракта с "Краснодаром".
Месси и Суарес приступили к тренировкам в общей группе.
"Бавария" готова заплатить за игрока "Наполи" более 100 миллионов евро.
Мораес опроверг информацию о неправильно оформленном гражданстве Украины.
ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от адвоката Кокорина.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14