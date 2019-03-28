Главные новости дня: 27 марта

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Главные новости дня: 27 марта

Soccernews.ru выделяет самые главные новости среды, 27 марта.

Эрнандес летом перейдет в "Баварию", его трансфер стал самым дорогим игроком немецкого клуба.

Азар согласовал условия контракта с "Реалом", а Мбаппе, возможно, перейдет в "Реал" в 2020 году.

У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт.

Моуринью может возглавить "Лион".

"Уфа" уволила главного тренера, позже стало известно, что Евсеев назначен на этот пост.

Игнатьев не подтвердил продление контракта с "Краснодаром".

Месси и Суарес приступили к тренировкам в общей группе.

"Бавария" готова заплатить за игрока "Наполи" более 100 миллионов евро.

Мораес опроверг информацию о неправильно оформленном гражданстве Украины.

ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от адвоката Кокорина.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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