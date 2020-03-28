Главные новости дня: 27 марта

Теги коронавирусбарселонааплла лига

Главные новости дня: 27 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 27 марта.

"Барселона" объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса.

"Атлетико" урезал зарплату своим сотрудникам.

Ряд клубов АПЛ выступают за полную переигровку текущего сезона.

Ла Лига может начать следующий сезон в сентябре.

В Серии А определят чемпиона, даже если сезон не будет завершен.

В АПЛ назвали возможную дату возобновления сезона.

Футболисты жалуются в FIFPro из-за снижений зарплаты.

Менеджер из Бундеслиги заявил, что "Барселона" - первый топ-клуб, который может обанкротиться.

Три клуба АПЛ поспорят летом за Филиппе Коутиньо.

Иржи Ярошик готов возглавить ЦСКА.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду закупил аппаратуру для медучреждений Мадейры

Роналду закупил аппаратуру для медучреждений Мадейры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов