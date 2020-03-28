Главные новости дня: 27 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 27 марта.

"Барселона" объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса.

"Атлетико" урезал зарплату своим сотрудникам.

Ряд клубов АПЛ выступают за полную переигровку текущего сезона.

Ла Лига может начать следующий сезон в сентябре.

В Серии А определят чемпиона, даже если сезон не будет завершен.

В АПЛ назвали возможную дату возобновления сезона.

Футболисты жалуются в FIFPro из-за снижений зарплаты.

Менеджер из Бундеслиги заявил, что "Барселона" - первый топ-клуб, который может обанкротиться.

Три клуба АПЛ поспорят летом за Филиппе Коутиньо.

Иржи Ярошик готов возглавить ЦСКА.

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