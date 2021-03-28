Главные новости дня: 27 марта

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Главные новости дня: 27 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 марта.

Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022.

Со всеми результатами дня отбора ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.

Арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду в компенсированное время матча с Сербией.

УЕФА собирается пустить болельщиков на финал Лиги Чемпионов.

Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг.

Названа дата возвращения Александра Кокорина в расположение "Фиорентины".

Карлес Пуйоль получит должность в структуре "Барселоны".

Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А.

"Тамбов" может прекратить существование после окончания сезона.

Ансу Фати рекомендуют удалить мениск. Игрок опасается операции.

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Россия снова побеждает, Португалия и Бельгия теряют очки: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 27 марта

Россия снова побеждает, Португалия и Бельгия теряют очки: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 27 марта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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