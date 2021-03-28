Главные новости дня: 27 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 марта.
Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022.
Со всеми результатами дня отбора ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.
Арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду в компенсированное время матча с Сербией.
УЕФА собирается пустить болельщиков на финал Лиги Чемпионов.
Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг.
Названа дата возвращения Александра Кокорина в расположение "Фиорентины".
Карлес Пуйоль получит должность в структуре "Барселоны".
Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А.
"Тамбов" может прекратить существование после окончания сезона.
Ансу Фати рекомендуют удалить мениск. Игрок опасается операции.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 27 марта
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Россия снова побеждает, Португалия и Бельгия теряют очки: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 27 марта
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Арбитр не засчитал гол Роналду в компенсированное время матча с Сербией. Матч завершился вничью
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Бельгия сыграла вничью с Чехией, Словакия не смогла обыграть Мальту
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Португалия сыграла вничью с Сербией
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Фати рекомендуют удалить мениск. Игрок опасается операции
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Гасперини ответил на вопрос об увеличении игрового времени для Миранчука
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Агент Головина высказался о будущем игрока
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Червиченко раскритиковал Миранчука после матча со Словенией
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"Ливерпуль" определил трех кандидатов на замену Вейналдуму
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Агент Кучаева рассказал об интересе к игроку со стороны двух европейских клубов
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Тренер Словении Кек высказался о поражении от России
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Черчесов прокомментировал травму Головина
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ЦСКА просматривает игрока "Ганзы"
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Хорватия переиграла Кипр, Беларусь была сильнее Эстонии
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Нидерланды обыграли Латвию, Турция разгромила Норвегию
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Модрич - рекордсмен по количеству игр за сборную Хорватии
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Головин избежал серьезного повреждения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18