Главные новости дня: 27 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 марта.

Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022.

Со всеми результатами дня отбора ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.

Арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду в компенсированное время матча с Сербией.

УЕФА собирается пустить болельщиков на финал Лиги Чемпионов.

Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг.

Названа дата возвращения Александра Кокорина в расположение "Фиорентины".

Карлес Пуйоль получит должность в структуре "Барселоны".

Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А.

"Тамбов" может прекратить существование после окончания сезона.

Ансу Фати рекомендуют удалить мениск. Игрок опасается операции.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru