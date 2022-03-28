Главные новости дня: 27 марта
Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 марта.
Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич стал главной целью "Манчестер Юнайтед".
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду потерял бонусов на 5 миллионов фунтов.
Сборная России одержала победу над молодежной командой.
В конце прошлого года президент московского ЦСКА Евгений Гинер предпринял попытку поменять главного тренера команды.
Нападающему "Сельты" Санти Мине грозит длительный тюремный срок по обвинении в изнасиловании.
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающий за "Астон Виллу" на правах аренды, хочет остаться в английской Премьер-лиге.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси получил в подарок футболку "Боки Хуниорс" с 10-м номером.
Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет собрать "команду мечты" в "Интер Майами".
Стали известны кандидаты на замену Роберто Манчини в сборной Италии.
ПСЖ не может договориться по контракту с ведущим защитником.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18