Главные новости дня: 27 марта

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 марта.

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич стал главной целью "Манчестер Юнайтед".

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду потерял бонусов на 5 миллионов фунтов.

Сборная России одержала победу над молодежной командой.

В конце прошлого года президент московского ЦСКА Евгений Гинер предпринял попытку поменять главного тренера команды.

Нападающему "Сельты" Санти Мине грозит длительный тюремный срок по обвинении в изнасиловании.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающий за "Астон Виллу" на правах аренды, хочет остаться в английской Премьер-лиге.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси получил в подарок футболку "Боки Хуниорс" с 10-м номером.

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет собрать "команду мечты" в "Интер Майами".

Стали известны кандидаты на замену Роберто Манчини в сборной Италии.

ПСЖ не может договориться по контракту с ведущим защитником.

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