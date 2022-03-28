Главные новости дня: 27 марта

Теги россиякриштиану роналдусергей милинкович-савичлионель мессидэвид бекхэм

Главные новости дня: 27 марта

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 марта.

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич стал главной целью "Манчестер Юнайтед".

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду потерял бонусов на 5 миллионов фунтов.

Сборная России одержала победу над молодежной командой.

В конце прошлого года президент московского ЦСКА Евгений Гинер предпринял попытку поменять главного тренера команды.

Нападающему "Сельты" Санти Мине грозит длительный тюремный срок по обвинении в изнасиловании.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающий за "Астон Виллу" на правах аренды, хочет остаться в английской Премьер-лиге.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси получил в подарок футболку "Боки Хуниорс" с 10-м номером.

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет собрать "команду мечты" в "Интер Майами".

Стали известны кандидаты на замену Роберто Манчини в сборной Италии.

ПСЖ не может договориться по контракту с ведущим защитником.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Форварду "Сельты" Санти Мине грозит тюрьма сроком до 8 лет

Форварду "Сельты" Санти Мине грозит тюрьма сроком до 8 лет

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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