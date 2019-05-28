Главные новости дня: 27 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 мая.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим игроком сезона в Серии А по версии WhoScored, а также одновременно не вошел в символическую сезона по версии Opta.

Капитан "Реала" Серхио Рамос может перейти в китайский клуб.

"Локомотив" объявил об уходе полузащитника Игоря Денисова.

"Астон Вилла" вышла в Премьер-лигу, обыграв "Дерби Каунти".

"Спартак" хочет купить атакующего полузащитника и готов выделить на трансфер 12 миллионов евро.

"Барселона" может уволить главного тренера Эрнесто Вальверде. Его преемником могут стать Массимилиано Аллегри или Роберто Мартинес.

Сборные Англии и Нидерландов назвали составы на финальный этап Лиги Наций.

Берлинский клуб "Унион" впервые в своей истории вышел в Бундеслигу.

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