Главные новости дня: 27 мая

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Главные новости дня: 27 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 мая.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим игроком сезона в Серии А по версии WhoScored, а также одновременно не вошел в символическую сезона по версии Opta.

Капитан "Реала" Серхио Рамос может перейти в китайский клуб.

"Локомотив" объявил об уходе полузащитника Игоря Денисова.

"Астон Вилла" вышла в Премьер-лигу, обыграв "Дерби Каунти".

"Спартак" хочет купить атакующего полузащитника и готов выделить на трансфер 12 миллионов евро.

"Барселона" может уволить главного тренера Эрнесто Вальверде. Его преемником могут стать Массимилиано Аллегри или Роберто Мартинес.

Сборные Англии и Нидерландов назвали составы на финальный этап Лиги Наций.

Берлинский клуб "Унион" впервые в своей истории вышел в Бундеслигу.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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В "Милане" приняли решение уволить Гаттузо

В "Милане" приняли решение уволить Гаттузо

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Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
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