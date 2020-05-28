Главные новости дня: 27 мая
Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 27 мая.
"Ювентус" не будет подписывать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
"Барселона" не сможет вернуть нападающего ПСЖ Неймара этим летом.
Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в АПЛ. Им интересуется "Ньюкасл".
"Ливерпуль" хочет заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и готов платить ему огромную зарплату.
Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария сообщила об ухудшении здоровья в семье.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал своих конкурентов в бомбардирской гонке в РПЛ.
"Спартак" определился с двумя трансферными целями на лето.
В 28-м туре чемпионата Германии "РБ Лейпциг" упустил победу над "Гертой".
Французский защитник "Сочи" Адиль Рами готов покинуть клуб.
Защитник "Рубина" Николай Поярков сдал положительный тест на коронавирус.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 мая
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" намерены подписать бесплатного Виллиана, так как у клубов нет денег на трансферы
-
"Ювентус" запросил у "Барселоны" другого полузащитника в обмен на Пьянича после отказа Артура
-
Килиан Мбаппе рассказал, какие турниры хочет выиграть в ближайшее время
-
Россиянин Тимур Жамалетдинов помог "Леху" выйти в полуфинал Кубка Польши
-
"Байер" определился с ценой на Леона Бэйли, которым интересуются "Бавария" и "Манчестер Сити"
-
"Ливерпуль" отказался от трансфера Тима Вернера
-
Неймар отказался пойти на снижение зарплаты в ПСЖ
-
Цорн назвал плюсы от перехода Шюррле в "Спартак"
-
Чемпион мира-2018 решил покинуть "Сочи"
-
"Хоффенхайм" и "Фортуна" добились побед в 28-м туре чемпионата Германии
-
"Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Лиона"
-
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможной продаже Жиго
-
"Спартак" не может договориться о продлении контракта с основным защитником
-
Бывшая жена Аршавина рассказала, что она давно не виделась с Андреем, несмотря на троих общих детей
-
Цорн высказался о будущем Гулиева в "Спартаке"
-
Дортмундская "Боруссия" может пригласить бывшего тренера "Баварии"
-
"Интер" нацелился на форварда "Герты"
-
"РБ Лейпциг" в меньшинстве не смог обыграть "Герту" в Бундеслиге
-
ПСВ расстанется с бывшим игроком "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18