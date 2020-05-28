Главные новости дня: 27 мая

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Главные новости дня: 27 мая

Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 27 мая.

"Ювентус" не будет подписывать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Барселона" не сможет вернуть нападающего ПСЖ Неймара этим летом.

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в АПЛ. Им интересуется "Ньюкасл".

"Ливерпуль" хочет заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и готов платить ему огромную зарплату.

Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария сообщила об ухудшении здоровья в семье.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал своих конкурентов в бомбардирской гонке в РПЛ.

"Спартак" определился с двумя трансферными целями на лето.

В 28-м туре чемпионата Германии "РБ Лейпциг" упустил победу над "Гертой".

Французский защитник "Сочи" Адиль Рами готов покинуть клуб

Защитник "Рубина" Николай Поярков сдал положительный тест на коронавирус.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

 
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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