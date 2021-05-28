Главные новости дня: 27 мая

Теги зинедин зиданреал мадридсимоне индзагиспартак москвалионель мессикриштиану роналду

Главные новости дня: 27 маяФото: инстаграм Зидана

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 мая.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала".

"Лацио" подтвердил уход Симоне Индзаги с поста тренера команды.

"Рубин" купил черногорского вингера Сеада Хакшабановича.

УЕФА может изменить формат проведения полуфиналов Лиги Чемпионов.

Стали известны возможные соперники "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов.

Лионель Месси согласился на понижение зарплаты в "Барселоне".

Симоне Индзаги близок к назначению в "Интер".

Криштиану Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" и "Челси" назвали заявки на финал Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" и "Челси" назвали заявки на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов