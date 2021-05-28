Главные новости дня: 27 мая
Фото: инстаграм Зидана
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 мая.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.
Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала".
"Лацио" подтвердил уход Симоне Индзаги с поста тренера команды.
"Рубин" купил черногорского вингера Сеада Хакшабановича.
УЕФА может изменить формат проведения полуфиналов Лиги Чемпионов.
Стали известны возможные соперники "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов.
Лионель Месси согласился на понижение зарплаты в "Барселоне".
Симоне Индзаги близок к назначению в "Интер".
Криштиану Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 27 мая
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"Венеция" добыла путевку в Серию А
-
2
Черышев назвал главный козырь сборной России
-
"Рубин" может подписать Пиняева
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"Аталанта" и "Удинезе" поборются за игрока ЦСКА
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"Челси" готов продать пять футболистов ради возвращения Лукаку
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Президент "Лацио" прокомментировал уход Симоне Индзаги из клуба
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"Ростов" выкупил Али Соу
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"Нант" обыграл "Тулузу" в первом матче плей-офф за сохранение прописки в Лиге 1
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"Манчестер Сити" и "Челси" назвали заявки на финал Лиги Чемпионов
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Ни один клуб не перебьет предложение "Реала" Рамосу
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"Тоттенхэм" выбирает между двумя тренерами
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Массажист Кокорина объяснил предстоящую операцию игрока
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"Лацио" подтвердил уход Симоне Индзаги с поста тренера команды
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1
"Барселона" предлагает Месси 10-летний контракт
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"Нижний Новгород" подтвердил интерес к Глушакову
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Зидан ждет приглашения от сборной Франции
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1
СМИ: Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса"
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Стало известно, какую пластическую операцию перенесет Кокорин
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Симоне Индзаги близок к назначению в "Интер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18