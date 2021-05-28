Главные новости дня: 27 мая

Фото: инстаграм Зидана

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 мая.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала".

"Лацио" подтвердил уход Симоне Индзаги с поста тренера команды.

"Рубин" купил черногорского вингера Сеада Хакшабановича.

УЕФА может изменить формат проведения полуфиналов Лиги Чемпионов.

Стали известны возможные соперники "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов.

Лионель Месси согласился на понижение зарплаты в "Барселоне".

Симоне Индзаги близок к назначению в "Интер".

Криштиану Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса".

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