Главные новости дня: 27 ноября

27 ноября в мире футбола произошла масса интересных событий:

"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов.

"Барселона" обыграла "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов.

Более подробные результаты второго дня 5-го тура группового этапа смотрите тут.

Кузяев пропустит матч с "Бенфикой" из-за перебора желтых карточек.

Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона.

Ибрагимович выкупил половину акций "Хаммарбю".

Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити".

На статую Ибрагимовича в Мальме надели стульчак и мусорный мешок.

"Реал" сообщил подробности травмы Азара.

Слуцкий ждет от "Витесса" решения о своем будущем.

Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы.

Президент WADA прокомментировал возможное отстранение России от Евро-2020.

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