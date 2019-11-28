Главные новости дня: 27 ноября

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Главные новости дня: 27 ноября

27 ноября в мире футбола произошла масса интересных событий:

"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов.

"Барселона" обыграла "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов.

Более подробные результаты второго дня 5-го тура группового этапа смотрите тут.

Кузяев пропустит матч с "Бенфикой" из-за перебора желтых карточек.

Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона.

Ибрагимович выкупил половину акций "Хаммарбю".

Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити".

На статую Ибрагимовича в Мальме надели стульчак и мусорный мешок.

"Реал" сообщил подробности травмы Азара.

Слуцкий ждет от "Витесса" решения о своем будущем.

Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы.

Президент WADA прокомментировал возможное отстранение России от Евро-2020.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Чемпионов: результаты 27 ноября

Лига Чемпионов: результаты 27 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
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