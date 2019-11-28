Главные новости дня: 27 ноября
27 ноября в мире футбола произошла масса интересных событий:
"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов.
"Барселона" обыграла "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов.
Более подробные результаты второго дня 5-го тура группового этапа смотрите тут.
Кузяев пропустит матч с "Бенфикой" из-за перебора желтых карточек.
Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона.
Ибрагимович выкупил половину акций "Хаммарбю".
Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити".
На статую Ибрагимовича в Мальме надели стульчак и мусорный мешок.
"Реал" сообщил подробности травмы Азара.
Слуцкий ждет от "Витесса" решения о своем будущем.
Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы.
Президент WADA прокомментировал возможное отстранение России от Евро-2020.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 27 ноября
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Лига Чемпионов: результаты 27 ноября
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"Славия" в домашнем матче проиграла "Интеру", "Аякс" обыграл "Лилль"
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1
"Лейпциг" и "Бенфика" сыграли вничью в Лиге Чемпионов
-
"Ливерпуль" и "Наполи" сыграли вничью, "Зальцбург" разгромил "Генк"
-
3
"Барселона" обыграла "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов
-
1
Дзюба: "Зенит" постарается пройти как можно дальше - я могу это пообещать"
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Семак прокомментировал победный матч "Зенита"
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Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
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Семак оценил игру Михаила Кержакова в матче с "Лионом"
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Гарсия прокомментировал поражение от "Зенита"
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Клопп проводит юбилейный матч в еврокубках
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Ракицкий пропустит матч с "Бенфикой"
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Месси проводит 700-й матч за "Барселону"
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"Челси" и "Валенсия" сыграли вничью в Лиге Чемпионов
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Малком заявил, что не сталкивался в России с расизмом
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1
"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов
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Ковачич забил за клуб впервые за 122 матча
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Аршавин рассказал, что Кержаков пообещал брату "сухую" игру на день рождения
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Дзюба забил 8-й гол в ЛЧ за карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8