Главные новости дня: 27 ноября

Теги спартак москвадиего марадонашамиль газизовбарселоналига европы уефа

Главные новости дня: 27 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 27 ноября.

Россия опустилась на 19-е место в рейтинге УЕФА сезона 2020/21.

Опубликована команда недели в Лиге Европы.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

ФИФА утвердила корзины для жеребьёвки квалификации на ЧМ-2022.

Определены все пары 1/8 финала Кубка Италии.

Названы номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ.

В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Диего Марадоны.

СМИ узнали, во сколько обойдётся "Спартаку" увольнение Шамиля Газизова.

"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат.

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной Перу.

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"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной Перу

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной Перу

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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