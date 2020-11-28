Главные новости дня: 27 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 27 ноября.

Россия опустилась на 19-е место в рейтинге УЕФА сезона 2020/21.

Опубликована команда недели в Лиге Европы.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

ФИФА утвердила корзины для жеребьёвки квалификации на ЧМ-2022.

Определены все пары 1/8 финала Кубка Италии.

Названы номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ.

В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Диего Марадоны.

СМИ узнали, во сколько обойдётся "Спартаку" увольнение Шамиля Газизова.

"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат.

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной Перу.

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