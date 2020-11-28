Главные новости дня: 27 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 27 ноября.
Россия опустилась на 19-е место в рейтинге УЕФА сезона 2020/21.
Опубликована команда недели в Лиге Европы.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
ФИФА утвердила корзины для жеребьёвки квалификации на ЧМ-2022.
Определены все пары 1/8 финала Кубка Италии.
Названы номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ.
В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Диего Марадоны.
СМИ узнали, во сколько обойдётся "Спартаку" увольнение Шамиля Газизова.
"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат.
"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной Перу.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 27 ноября
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Лапорта будет участвовать в выборах президента "Барселоны"
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"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной Перу
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"Страсбур" сыграл вничью с "Ренном" в матче Лиги 1
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"Вальядолид" и "Леванте" не выявили победителя в матче Примеры
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"Кристал Пэлас" проиграл "Ньюкаслу", пропустив два гола на последних минутах
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Гончаренко высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках
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"Милан" намерен арендовать форварда "Реала"
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"Вольфсбург" в результативном матче одолел "Вердер". Команды забили на двоих 8 голов
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Гончаренко выступает за отмену лимита на легионеров
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Глушаков оценил шансы "Спартака" на чемпионство
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Пике: "Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение"
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Сын Марадоны: "Забери меня, когда придет мое время"
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Пирло прокомментировал отсутствие Роналду в заявке на матч с "Беневенто"
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Агент Трабукки рассказал, почему сорвались трансферы Азмуна и Кокорина в "Наполи"
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"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат
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"Интер" снизил стоимость Эриксена
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Еще один кандидат в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара
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"Ювентус" хочет подписать ван де Бека в зимнее трансферное окно
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"Интер" определился с главным кандидатом на замену Конте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18