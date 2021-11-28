Главные новости дня: 27 ноября
Фото: твиттер Ла Лиги
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 ноября.
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде.
"Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом".
"Ювентус" уступил "Аталанте".
"Бавария" минимально переиграла "Арминию".
Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург".
"Белененсиш" вышел на матч против "Бенфики" вдевятером, двое из них - вратари.
Лионель Месси выиграет "Золотой мяч"-2021, Левандовски - третий в голосовании.
Руководство "Ювентуса" находится под следствием.
"Манчестер Юнайтед" летом выберет между двумя тренерами.
На Алексея Миранчука появился ещё один претендент.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 ноября
-
"Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом"
-
"Ницца" уступила "Метцу"
-
"Интер" добыл победу над "Венецией"
-
"Белененсиш" вышел на матч против "Бенфики" вдевятером, двое из них - вратари
-
"Бавария" установила рекорд Бундеслиги
-
Рангник хочет забрать с собой в "Манчестер Юнайтед" хавбека "Локомотива"
-
1
Гончаренко прокомментировал ничью с "Химками"
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1
ПСЖ может отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед"
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1
Тренер "Монако" оценил важность Головина для команды
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1
"Брайтон" и "Лидс" расписали безголевую ничью
-
"Мальорка" и "Хетафе" не выявили победителя
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"Бавария" минимально переиграла "Арминию"
-
Рамос высказался о своем восстановлении после травмы
-
"Ювентус" уступил "Аталанте"
-
Влахович стал рекордсменом "Фиорентины"
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Спаллетти снова высказался о своем конфликте с Виторией
-
"Лилль" сыграл вничью с "Нантом" в матче Лиги 1
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"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами
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"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Райо Вальекано"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18