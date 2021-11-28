Главные новости дня: 27 ноября

Фото: твиттер Ла Лиги

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 ноября.

"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде.

"Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом".

"Ювентус" уступил "Аталанте".

"Бавария" минимально переиграла "Арминию".

Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург".

"Белененсиш" вышел на матч против "Бенфики" вдевятером, двое из них - вратари.

Лионель Месси выиграет "Золотой мяч"-2021, Левандовски - третий в голосовании.

Руководство "Ювентуса" находится под следствием.

"Манчестер Юнайтед" летом выберет между двумя тренерами.

На Алексея Миранчука появился ещё один претендент.

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