Главные новости дня: 27 ноября

Теги ливерпульбарселонаювентусбавария мюнхенлионель мессиманчестер юнайтедалексей миранчук

Главные новости дня: 27 ноябряФото: твиттер Ла Лиги

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 ноября.

"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде.

"Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом".

"Ювентус" уступил "Аталанте".

"Бавария" минимально переиграла "Арминию".

Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург".

"Белененсиш" вышел на матч против "Бенфики" вдевятером, двое из них - вратари.

Лионель Месси выиграет "Золотой мяч"-2021, Левандовски - третий в голосовании.

Руководство "Ювентуса" находится под следствием.

"Манчестер Юнайтед" летом выберет между двумя тренерами.

На Алексея Миранчука появился ещё один претендент.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом"

"Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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