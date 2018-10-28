Главные новости дня: 27 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 октября.

Начнём с трагедии, которая произошла вечером в Англии. При крушении вертолёта погиб владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха. И хоть официально эта информация пока не подтверждена, все авторитетные издания сообщают о её подлинности.

"Ливерпуль", тем временем, одержал разгромную победу над "Кардифф Сити". И хоть "лазурные птицы" прервали впечатляющую серию "красных" без пропущенных голов в домашних матчах АПЛ, это не помешало мерсисайдцам повторить лучший старт в Премьер-лиге в своей истории.

В Бундеслиге, между тем, "Бавария" выиграла, а вот дортмундская "Боруссия" потеряла очки. Не может прервать серию неудач и "Монако" с Александром Головиным в составе.

В Серии А "Ювентус" благодаря дублю Криштиану Роналду взял верх над "Эмполи" (отчёт, видеообзор).

Кстати, Роналду решил вернуться в сборную Португалии, за которую он не играл с ЧМ-2018.

"Барселона" рассматривает вариант с обменом Усмана Дембеле на Мохамеда Салаха. Капитан "сине-гранатовых" Лео Месси такую сделку одобряет.

"Ювентус" твёрдо намерен зимой заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Речь идёт об аренде с обязательством последующего выкупа.

Харри Кейн задумался об уходе из "Тоттенхэма" и начинает посматривать в сторону мадридского "Реала".

Завершим наш дайджест важной новостью для российского футбола - в ближайшие несколько недель Виталий Мутко покинет пост президента РФС.

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