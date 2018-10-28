Главные новости дня: 27 октября
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 октября.
Начнём с трагедии, которая произошла вечером в Англии. При крушении вертолёта погиб владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха. И хоть официально эта информация пока не подтверждена, все авторитетные издания сообщают о её подлинности.
"Ливерпуль", тем временем, одержал разгромную победу над "Кардифф Сити". И хоть "лазурные птицы" прервали впечатляющую серию "красных" без пропущенных голов в домашних матчах АПЛ, это не помешало мерсисайдцам повторить лучший старт в Премьер-лиге в своей истории.
В Бундеслиге, между тем, "Бавария" выиграла, а вот дортмундская "Боруссия" потеряла очки. Не может прервать серию неудач и "Монако" с Александром Головиным в составе.
В Серии А "Ювентус" благодаря дублю Криштиану Роналду взял верх над "Эмполи" (отчёт, видеообзор).
Кстати, Роналду решил вернуться в сборную Португалии, за которую он не играл с ЧМ-2018.
"Барселона" рассматривает вариант с обменом Усмана Дембеле на Мохамеда Салаха. Капитан "сине-гранатовых" Лео Месси такую сделку одобряет.
"Ювентус" твёрдо намерен зимой заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Речь идёт об аренде с обязательством последующего выкупа.
Харри Кейн задумался об уходе из "Тоттенхэма" и начинает посматривать в сторону мадридского "Реала".
Завершим наш дайджест важной новостью для российского футбола - в ближайшие несколько недель Виталий Мутко покинет пост президента РФС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11