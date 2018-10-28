Главные новости дня: 27 октября

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Главные новости дня: 27 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 октября.

Начнём с трагедии, которая произошла вечером в Англии. При крушении вертолёта погиб владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха. И хоть официально эта информация пока не подтверждена, все авторитетные издания сообщают о её подлинности.

"Ливерпуль", тем временем, одержал разгромную победу над "Кардифф Сити". И хоть "лазурные птицы" прервали впечатляющую серию "красных" без пропущенных голов в домашних матчах АПЛ, это не помешало мерсисайдцам повторить лучший старт в Премьер-лиге в своей истории.

В Бундеслиге, между тем, "Бавария" выиграла, а вот дортмундская "Боруссия" потеряла очки. Не может прервать серию неудач и "Монако" с Александром Головиным в составе.

В Серии А "Ювентус" благодаря дублю Криштиану Роналду взял верх над "Эмполи" (отчёт, видеообзор). 

Кстати, Роналду решил вернуться в сборную Португалии, за которую он не играл с ЧМ-2018.

"Барселона" рассматривает вариант с обменом Усмана Дембеле на Мохамеда Салаха. Капитан "сине-гранатовых" Лео Месси такую сделку одобряет.

"Ювентус" твёрдо намерен зимой заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Речь идёт об аренде с обязательством последующего выкупа.

Харри Кейн задумался об уходе из "Тоттенхэма" и начинает посматривать в сторону мадридского "Реала".

Завершим наш дайджест важной новостью для российского футбола - в ближайшие несколько недель Виталий Мутко покинет пост президента РФС.

Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Андрей

Главная новость дня которую я прочитал,это то, что Вахтанг Дырявый ахахахаха,посмешище,позор среди горцев,даже у них всречаются такие дауны,позор нации одним словом

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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