Главные новости дня: 27 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 октября.
В 14-м туре Российской Премьер-Лиги состоялись сразу два топ-матча. "Локомотив" разгромно проиграл "Спартаку", ЦСКА не забив пенальти, потерпел поражение от "Динамо". Один из лидеров турнира "Краснодар" не смог обыграть "Оренбург", доигрывая матч в меньшинстве. Действующий чемпион "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в Самаре.
В чемпионате Англии "Ливерпуль" продолжает лидировать. В этот раз "красные" одолели "Тоттенхэм". В других матчах "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Норвича", "Арсенал" потерял очки с "Кристал Пэлас".
В Лиге 1 ПСЖ в принципиальном матче не оставил шансов "Марселю" благодаря дублям Мбаппе и Икарди.
В Серии А продолжается кризис у "Милана". В этот раз "красно-черные" уступили "Роме". Зато все прекрасно у "Аталанты". Со счетом 7:1 повержен "Удинезе".
Нападающий ПСЖ Неймар увел девушку у друга. Дружба, конечно же, прекратилась.
"Барселона" и "Интер" готовят суперобмен с участием четырех футболистов.
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главное
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"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура чемпионата Англии
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"Краснодар" и "Оренбург" обменялись голами в матче РПЛ
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"Аталанта" забила семь голов "Удинезе" в матче Серии А (видеообзор встречи)
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Харри Кейн вошел в топ-3 бомбардиров "Тоттенхэма" в истории
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"Гранада" - "Бетис" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
Лента новостей
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Главные новости дня: 27 октября
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Дубли Икарди и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Марселем"
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"Лацио" обыграл "Фиорентину", забив победный гол на 89-й минуте
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Китайский клуб предложил Манджукичу огромную зарплату
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1
"Шахтер" и киевское "Динамо" синхронно потеряли очки в 12-м туре чемпионата Украины
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"Аталанта" побила рекорд Серии А последних 27 лет
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Гладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и вышла на первое место в Бундеслиге
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Эмери высказался о поведении Джаки, который оскорбил его и фанатов "Арсенала"
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"Рома" - "Милан" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
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1
Капитан "Арсенала" оскорбил фанатов и тренера клуба после матча с "Кристал Пэлас"
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"Севилья" обыграла "Хетафе", опередив "Реал" в таблице Примеры (видео голов)
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1
"Барселона" и "Интер" могут провернуть суперобмен с участием четырех футболистов
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"Аякс" разгромил "Фейеноорд" в матче чемпионата Нидерландов
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"Рома" победила "Милан" благодаря голам Джеко и Дзаньоло (видео голов)
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"Арсенал" упустил победу над "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
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1
Аршавин: "Тедеско вызывает уважение"
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"Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Норвич"
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Матчи СПАЛ - "Наполи" и "Торино" - "Кальяри" завершились вничью (видеообзоры встреч)
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1
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура чемпионата Англии
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"Краснодар" и "Оренбург" обменялись голами в матче РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5