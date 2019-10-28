Главные новости дня: 27 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 октября.

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги состоялись сразу два топ-матча. "Локомотив" разгромно проиграл "Спартаку", ЦСКА не забив пенальти, потерпел поражение от "Динамо". Один из лидеров турнира "Краснодар" не смог обыграть "Оренбург", доигрывая матч в меньшинстве. Действующий чемпион "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в Самаре.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" продолжает лидировать. В этот раз "красные" одолели "Тоттенхэм". В других матчах "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Норвича", "Арсенал" потерял очки с "Кристал Пэлас".

В Лиге 1 ПСЖ в принципиальном матче не оставил шансов "Марселю" благодаря дублям Мбаппе и Икарди.

В Серии А продолжается кризис у "Милана". В этот раз "красно-черные" уступили "Роме". Зато все прекрасно у "Аталанты". Со счетом 7:1 повержен "Удинезе".

Нападающий ПСЖ Неймар увел девушку у друга. Дружба, конечно же, прекратилась.

"Барселона" и "Интер" готовят суперобмен с участием четырех футболистов.

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