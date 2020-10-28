Главные новости дня: 27 октября
27 октября в мире футбола произошла масса интересных событий. Стоит отметить матчи 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов.
Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября.
"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу .
Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной".
Хакеры украли у ПСЖ крупную сумму, предназначавшуюся на трансфер Паредеса.
Marca: Бартомеу решил покинуть пост президента "Барселоны"
"Краснодар" летом отказался покупать у "Наполи" Милика за 30 миллионов евро.
"Лион" готов отдать Депая "Барселоне" бесплатно в обмен на аренду Гризманна.
Официально: Митрюшкин стал игроком "Фортуны".
ПСЖ заинтересован в услугах Зидана.
"Милан" повторил клубный рекорд 1959 года.
Харри Кейн стал автором уникального достижения.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Мидтьюлланн" в Лиге Чемпионов
-
"Атлетико" в домашнем матче обыграл "Зальцбург" в Лиге Чемпионов
-
"Ливерпуль" забил 10 000-й гол в своей истории
-
"Реал" на последних минутах спасся от поражения в матче с гладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 октября
-
Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября
-
"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Мидтьюлланн" в Лиге Чемпионов
-
"Порту" и "Манчестер Сити" обыграли своих соперников в матчах Лиги Чемпионов
-
"Атлетико" в домашнем матче обыграл "Зальцбург" в Лиге Чемпионов
-
"Аталанта" и "Аякс" сыграли вничью в Лиге Чемпионов
-
"Ливерпуль" забил 10 000-й гол в своей истории
-
"Реал" на последних минутах спасся от поражения в матче с гладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов
-
"Шахтер" впервые за пять лет не пропустил в матче группового этапа Лиги Чемпионов
-
Николич поделился впечатлениями от игры "Локомотива" с "Баварией"
-
Нигматуллин высказался по поводу домашнего поражения "Локомотива" от "Баварии"
-
Флик - о матче с "Локо": "Русские игроки хорошо держали мяч, нам было непросто"
-
Киммих прокомментировал победу "Баварии" в матче с "Локомотивом"
-
2
"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу
-
Мещеряков: "Приятно, когда "Бавария" в матче с "Локомотивом" тянет время"
-
1
Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"
-
"Шахтер" и "Интер" разошлись миром в матче Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов
-
Малком пропустит до трех недель из-за травмы
-
Алексей Миранчук остался в запасе на матч ЛЧ "Аталанты" с "Аяксом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14