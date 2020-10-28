Главные новости дня: 27 октября

Теги локомотив москвабавария мюнхеналексей миранчукбарселонапсж

Главные новости дня: 27 октября

27 октября в мире футбола произошла масса интересных событий. Стоит отметить матчи 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов.

Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября.

"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу .

Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной".

Хакеры украли у ПСЖ крупную сумму, предназначавшуюся на трансфер Паредеса.

Marca: Бартомеу решил покинуть пост президента "Барселоны"

"Краснодар" летом отказался покупать у "Наполи" Милика за 30 миллионов евро.

"Лион" готов отдать Депая "Барселоне" бесплатно в обмен на аренду Гризманна.

Официально: Митрюшкин стал игроком "Фортуны".

ПСЖ заинтересован в услугах Зидана.

"Милан" повторил клубный рекорд 1959 года.

Харри Кейн стал автором уникального достижения.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября

Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов