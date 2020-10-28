Главные новости дня: 27 октября

27 октября в мире футбола произошла масса интересных событий. Стоит отметить матчи 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов.

Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября.

"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу .

Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной".

Хакеры украли у ПСЖ крупную сумму, предназначавшуюся на трансфер Паредеса.

Marca: Бартомеу решил покинуть пост президента "Барселоны"

"Краснодар" летом отказался покупать у "Наполи" Милика за 30 миллионов евро.

"Лион" готов отдать Депая "Барселоне" бесплатно в обмен на аренду Гризманна.

Официально: Митрюшкин стал игроком "Фортуны".

ПСЖ заинтересован в услугах Зидана.

"Милан" повторил клубный рекорд 1959 года.

Харри Кейн стал автором уникального достижения.

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