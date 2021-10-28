Главные новости дня: 27 октября
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 27 октября.
В чемпионате Испании "Барселона" проиграла "Райо Вальекано", а после этого уволила главного тренера Рональда Кумана. "Реал" неожиданно не смог победить "Осасуну".
В Кубке английской лиги "Манчестер Сити" сенсационно вылетел от "Вест Хэма", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" прошли дальше.
В чемпионате Италии "Ювентус" неожиданно проиграл "Сассуоло", "Интер" оказался сильнее "Эмполи".
В Кубке России "Кубань" сенсационно разгромила "Краснодар". Определились все участники 1/8 финала Кубка России.
В Кубке Германии "Бавария" потерпела сокрушительное поражение от "Боруссии" из Менхенгладбаха.
В Кубке Украины "Динамо" победило "Мариуполь", а "Шахтер" был сильнее "Черноморца".
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски станет обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года. Такая информация у твиттера Jeboisdeleauu.
Испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос не сможет выйти на поле в ближайшее время. Сроков восстановления нет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18