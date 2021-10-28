Главные новости дня: 27 октября

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 27 октября.

В чемпионате Испании "Барселона" проиграла "Райо Вальекано", а после этого уволила главного тренера Рональда Кумана. "Реал" неожиданно не смог победить "Осасуну".

В Кубке английской лиги "Манчестер Сити" сенсационно вылетел от "Вест Хэма", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" прошли дальше.

В чемпионате Италии "Ювентус" неожиданно проиграл "Сассуоло", "Интер" оказался сильнее "Эмполи".

В Кубке России "Кубань" сенсационно разгромила "Краснодар". Определились все участники 1/8 финала Кубка России.

В Кубке Германии "Бавария" потерпела сокрушительное поражение от "Боруссии" из Менхенгладбаха.

В Кубке Украины "Динамо" победило "Мариуполь", а "Шахтер" был сильнее "Черноморца".

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски станет обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года. Такая информация у твиттера Jeboisdeleauu.

Испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос не сможет выйти на поле в ближайшее время. Сроков восстановления нет.

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