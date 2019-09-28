Главные новости дня: 27 сентября

Теги шахтер донецкдженнаро гаттузопавел мамаевалександр головин

Главные новости дня: 27 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 27 сентября.

"Вильярреал" разгромил "Бетис" в матче Примеры.

"Айнтрахт" добыл выездную победу над "Унион Берлин".

"Шахтер" добыл очередную победу в чемпионате Украины.

Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России.

Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для возможного трудоустройства в клуб РПЛ.

КОНМЕБОЛ отклонила апелляцию по дисквалификации Лионеля Месси.

"Барселона" продлила контракт с форвардом Карлесом Пересом.

Павел Мамаев подпишет с "Ростовом" контракт по схеме "2+1".

Александр Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored.

"Барселона" и Неймар могут урегулировать спор касательно невыплаты бонуса в досудебном порядке.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Руководство "Динамо" по-прежнему доверяет Хохлову

Руководство "Динамо" по-прежнему доверяет Хохлову

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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