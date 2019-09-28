Главные новости дня: 27 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 27 сентября.

"Вильярреал" разгромил "Бетис" в матче Примеры.

"Айнтрахт" добыл выездную победу над "Унион Берлин".

"Шахтер" добыл очередную победу в чемпионате Украины.

Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России.

Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для возможного трудоустройства в клуб РПЛ.

КОНМЕБОЛ отклонила апелляцию по дисквалификации Лионеля Месси.

"Барселона" продлила контракт с форвардом Карлесом Пересом.

Павел Мамаев подпишет с "Ростовом" контракт по схеме "2+1".

Александр Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored.

"Барселона" и Неймар могут урегулировать спор касательно невыплаты бонуса в досудебном порядке.

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