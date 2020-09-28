Главные новости дня: 27 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 сентября.
"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби.
Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити".
Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом".
Луис Суарес поучаствовал в разгроме "Гранады" в своем дебютном матче за "Атлетико".
Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы".
"Хоффенхайм" сенсационно разгромил "Баварию".
ПСЖ не испытал проблем в матче с "Реймсом".
Криштиану Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы.
"Шальке" сообщил об увольнении главного тренера Давида Вагнера.
Юлиан Дракслер не перейдет в "Зенит".
Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом"
-
Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы"
-
"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби
-
Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити"
-
"Барселона" отклонила крупное предложение по Фати. Возможно, оно поступило от "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
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Главные новости дня: 27 сентября
-
Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы
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Месси стал четвертым футболистом в истории, забившим в 17 сезонах Примеры кряду
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"Челси" назвал "Эвертону" стоимость Зума
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Николич: "Локомотив" заслужил эти три очка"
-
ПСЖ не испытал проблем в матче с "Реймсом"
-
Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом"
-
Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы"
-
Диего Коста оценил дебют Луиса Суареса в "Атлетико"
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Слуцкий сравнялся с Бердыевым по количеству побед в РПЛ
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Гончаренко высказался о поражении от "Локомотива"
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"Вест Хэм" уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном"
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Гвардиола прокомментировал поражение от "Лестера"
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Обамеянг рассказал, почему остался в "Арсенале"
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Клуб Гвардиолы впервые в его карьере пропустил пять голов за игру
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Азмун поделился информацией о своей травме
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Луис Суарес поделился эмоциями после дебюта в "Атлетико"
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"Севилья" добыла выездную победу над "Кадисом", "Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом"
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"Фрайбург" и "Вольфсбург" не выявили победителя в матче Бундеслиги
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"Милан" и "Наполи" добыли победы в матчах Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18