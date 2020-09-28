Главные новости дня: 27 сентября

Теги бавария мюнхенманчестер ситибарселоналокомотив москвакриштиану роналду

Главные новости дня: 27 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 сентября.

"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби.

Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити".

Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом".

Луис Суарес поучаствовал в разгроме "Гранады" в своем дебютном матче за "Атлетико".

Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы".

"Хоффенхайм" сенсационно разгромил "Баварию".

ПСЖ не испытал проблем в матче с "Реймсом".

Криштиану Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы.

"Шальке" сообщил об увольнении главного тренера Давида Вагнера.

Юлиан Дракслер не перейдет в "Зенит".

Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира.

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Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы

Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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