Главные новости дня: 27 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 сентября.

"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби.

Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити".

Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом".

Луис Суарес поучаствовал в разгроме "Гранады" в своем дебютном матче за "Атлетико".

Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы".

"Хоффенхайм" сенсационно разгромил "Баварию".

ПСЖ не испытал проблем в матче с "Реймсом".

Криштиану Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы.

"Шальке" сообщил об увольнении главного тренера Давида Вагнера.

Юлиан Дракслер не перейдет в "Зенит".

Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира.

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