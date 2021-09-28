Главные новости дня: 27 сентября

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 сентября.

Официально: УЕФА приостановил разбирательства против клубов-основателей Суперлиги.

Очередная победа "Райо", долгожданный триумф "Барселоны", осечка "Реала", поражение "Атлетико" и ничья в матче "Валенсии" с "Атлетиком": все результаты 7-го тура Ла Лиги.

Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛ.

Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А.

Неожиданная победа "Металлиста 1925", разгромы от "Шахтера" и "Зари" и победа киевского "Динамо": все результаты 9-го тура УПЛ.

Ничья "Локомотива", победы фаворитов и очередное поражение "Ростова": все результаты 9-го тура РПЛ.

Почеттино назвал причину проблем Месси в ПСЖ,

Канделаки назвала причину появления в сети скандальной песни про Дзюбу.

В "Спартаке" громко ответили на требования Газизова о выплате неустойки.

В "Сочи" назвали истерическим поведение "Краснодара" после очного матча РПЛ.

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