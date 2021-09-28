Главные новости дня: 27 сентября

Теги суперлига (европейская)реал мадридбарселонарплуефа

Главные новости дня: 27 сентябряФото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 сентября.

Официально: УЕФА приостановил разбирательства против клубов-основателей Суперлиги.

Очередная победа "Райо", долгожданный триумф "Барселоны", осечка "Реала", поражение "Атлетико" и ничья в матче "Валенсии" с "Атлетиком": все результаты 7-го тура Ла Лиги.

Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛ.

 

 

Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А.

Неожиданная победа "Металлиста 1925", разгромы от "Шахтера" и "Зари" и победа киевского "Динамо": все результаты 9-го тура УПЛ.

Ничья "Локомотива", победы фаворитов и очередное поражение "Ростова": все результаты 9-го тура РПЛ.

Почеттино назвал причину проблем Месси в ПСЖ,

Канделаки назвала причину появления в сети скандальной песни про Дзюбу.

В "Спартаке" громко ответили на требования Газизова о выплате неустойки.

В "Сочи" назвали истерическим поведение "Краснодара" после очного матча РПЛ.

 

 

 

 

 

 

 

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛ

Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов