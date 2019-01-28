Главные новости дня: 27 января

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Главные новости дня: 27 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 января.

В Кубке Англии состоялись два матча 1/16 финала.

"Челси" обыграл "Шеффилд Уэнсдэй", "Тоттенхэм" проиграл "Кристал Пэлас".

В чемпионате Франции ПСЖ одержал крупную победу в матче с "Ренном".

В Бундеслиге крупные победы одержали "Бавария" над "Штутгартом", а также "РБ Лейпциг" над "Фортуной".

В Серии А команды забили огромное количество мячей.

"Фиорентина" победила "Кьево", "Рома" упустила победу над "Аталантой". В центральном матче тура "Ювентус" обыграл "Лацио", Криштиану Роналду забил победный гол.

Видеообзор матча "Лацио" - "Ювентус"

В Примере "Барселона" победила "Жирону", "Реал" был сильнее "Эспаньола".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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