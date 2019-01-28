Главные новости дня: 27 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 января.

В Кубке Англии состоялись два матча 1/16 финала.

"Челси" обыграл "Шеффилд Уэнсдэй", "Тоттенхэм" проиграл "Кристал Пэлас".

В чемпионате Франции ПСЖ одержал крупную победу в матче с "Ренном".

В Бундеслиге крупные победы одержали "Бавария" над "Штутгартом", а также "РБ Лейпциг" над "Фортуной".

В Серии А команды забили огромное количество мячей.

"Фиорентина" победила "Кьево", "Рома" упустила победу над "Аталантой". В центральном матче тура "Ювентус" обыграл "Лацио", Криштиану Роналду забил победный гол.

Видеообзор матча "Лацио" - "Ювентус"

В Примере "Барселона" победила "Жирону", "Реал" был сильнее "Эспаньола".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru