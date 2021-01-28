Главные новости дня: 27 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 27 января.

"Челси" в дебютном матче Тухеля сыграл вничью с "Вулверхэмптоном".

Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании.

Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии.

"Ювентус" без Роналду уверенно прошел в полуфинал Кубка Италии.

УЕФА все еще хочет провести Евро-2020 в 12 городах.

Александр Кокорин перешел в "Фиорентину".

Мартин Эдегор перешел в "Арсенал".

"Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Шахтер" и "Динамо" Киев узнали соперников в юношеской Лиге УЕФА.

ЦСКА исключил Адольфо Гайча из заявки.

Европейский топ-клуб может заплатить круглую сумму за Александра Максименко.

Ханси Флик летом может покинуть "Баварию".

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