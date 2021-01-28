Главные новости дня: 27 января

Теги барселонаювентусалексей миранчукалександр кокоринчелсимартин эдегор

Главные новости дня: 27 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 27 января.

"Челси" в дебютном матче Тухеля сыграл вничью с "Вулверхэмптоном".

Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании.

Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии.

"Ювентус" без Роналду уверенно прошел в полуфинал Кубка Италии.

УЕФА все еще хочет провести Евро-2020 в 12 городах.

Александр Кокорин перешел в "Фиорентину".

Мартин Эдегор перешел в "Арсенал".

"Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Шахтер" и "Динамо" Киев узнали соперников в юношеской Лиге УЕФА.

ЦСКА исключил Адольфо Гайча из заявки.

Европейский топ-клуб может заплатить круглую сумму за Александра Максименко.

Ханси Флик летом может покинуть "Баварию".

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Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании

Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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