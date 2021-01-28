Главные новости дня: 27 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 27 января.
"Челси" в дебютном матче Тухеля сыграл вничью с "Вулверхэмптоном".
Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании.
Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии.
"Ювентус" без Роналду уверенно прошел в полуфинал Кубка Италии.
УЕФА все еще хочет провести Евро-2020 в 12 городах.
Александр Кокорин перешел в "Фиорентину".
Мартин Эдегор перешел в "Арсенал".
"Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Шахтер" и "Динамо" Киев узнали соперников в юношеской Лиге УЕФА.
ЦСКА исключил Адольфо Гайча из заявки.
Европейский топ-клуб может заплатить круглую сумму за Александра Максименко.
Ханси Флик летом может покинуть "Баварию".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 27 января
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"Удинезе" подписал Фернандо Льоренте
-
Экс-игрок "Зенита" Файзулин получил должность в "Акроне"
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Шеффилду", "Эвертон" и "Лестер" сыграли вничью
-
Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании
-
"Лорьян" вырвал победу над "Дижоном"
-
"Ювентус" без Роналду уверенно прошел в полуфинал Кубка Италии
-
"Брайтон" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ
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Месси побил очередной рекорд "Барселоны"
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"Аталанта" опубликовала командное фото с Миранчуком после выхода в полуфинал Кубка Италии
-
ЦСКА исключил Гайча из заявки
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"Рома" нашла замену Джеко в "Челси"
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"Тоттенхэм" нацелился на экс-игрока "Спартака"
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1
"Челси" в дебютном матче Тухеля сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"
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1
"Севилья" разгромила "Валенсию" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
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"Челси" в дебютном матче Тухеля побил собственный рекорд 17-летней давности
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"Байер" приобрел защитника "Селтика"
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1
Долг "Реала" вырос почти до миллиарда евро
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1
Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии
-
Кокорин высказался о влиянии тюремного заключения на карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18