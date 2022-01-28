Главные новости дня: 27 января

Фото: инстаграм "Атлетико"\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 января.

Официально: Робин Госенс - футболист "Интера".

"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса.

"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче Черчесова на посту главного тренера.

Источник: трансфер Влаховича в "Ювентус" закрыт.

"Валенсия" подпишет Илайша Мориба.

"Реал Мадрид" договорился об исторической сделке по использованию "Сантьяго Бернабеу".

Источник: Шевченко не будет в сборной Польши.

"Манчестер Юнайтед" может заплатить 120 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма".

ЦСКА готов отпустить Чалова в аренду, но при одном условии.

Анджорин покинет "Локомотив" из-за ухода Рангника.

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