Главные новости дня: 27 января
Фото: инстаграм "Атлетико"\Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 января.
Официально: Робин Госенс - футболист "Интера".
"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса.
"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче Черчесова на посту главного тренера.
Источник: трансфер Влаховича в "Ювентус" закрыт.
"Валенсия" подпишет Илайша Мориба.
"Реал Мадрид" договорился об исторической сделке по использованию "Сантьяго Бернабеу".
Источник: Шевченко не будет в сборной Польши.
"Манчестер Юнайтед" может заплатить 120 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма".
ЦСКА готов отпустить Чалова в аренду, но при одном условии.
Анджорин покинет "Локомотив" из-за ухода Рангника.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 27 января
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"Интер" арендует экс-форварда "Локомотива"
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"Ювентус" не отпустил Морату в "Барселону"
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"Астон Вилла" купила защитника "Арсенала"
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Черчесов прокомментировал свое первое поражение на посту тренера "Ференцвароша"
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"Ливерпуль" отказался отпускать Минамино
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Азмун: "Буду умирать за "Зенит"
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Спортивный директор "Севильи" рассказал о предложении "Ньюкасла" по Диего Карлосу
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Официально: Робин Госенс - футболист "Интера"
-
"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса
-
"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче Черчесова на посту главного тренера
-
В "Интернасьонале" исключили уход Юри Алберто зимой
-
Источник: трансфер Влаховича в "Ювентус" закрыт
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Кулушевски был предложен "Милану"
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Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с Польшей в стыках к ЧМ-2022
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"Валенсия" подпишет Илайша Мориба
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Стали известны 14 команд, которые гарантированно сыграют на ЧМ-2022
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Холанд рассказал, за какими нападающими следил, чтобы улучшиться как футболист
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"Реал Мадрид" договорился об исторической сделке по использованию "Сантьяго Бернабеу"
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Дембеле решил уйти из "Барселоны" уже в январе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18