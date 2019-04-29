Главные новости дня: 28 апреля

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Главные новости дня: 28 апреля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 апреля.

В РПЛ "Уфа" разгромила "Урал", "Локомотив" вырвал победу над "Енисеем", "Зенит" переиграл "Крылья Советов" и "Краснодар" обыграл ЦСКА.

В АПЛ "Арсенал" крупно уступил "Лестеру", "Манчестер Сити" добыл дежурную победу над "Бернли", а "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси".

В Примере "Реал" уступил "Райо Вальекано" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Валенсия" проиграла "Эйбару" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Серии А "Торино" одолел "Милан" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА) и "Наполи" одержал победу над "Фрозиноне" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом" и не смогла увеличить отрыв от "Боруссии".

Во Франции "Лилль" разгромил "Ним", "Сент-Этьен" обыграл "Тулузу", а "Марсель" проиграл "Нанту".

С результатами 26-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

Также представляем вашему вниманию обновленный рейтинг борьбы за "Золотую бутсу".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси вновь оторвался от Мбаппе, Квальярелла укрепился на третьей позиции

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
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