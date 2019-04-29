Главные новости дня: 28 апреля
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 апреля.
В РПЛ "Уфа" разгромила "Урал", "Локомотив" вырвал победу над "Енисеем", "Зенит" переиграл "Крылья Советов" и "Краснодар" обыграл ЦСКА.
В АПЛ "Арсенал" крупно уступил "Лестеру", "Манчестер Сити" добыл дежурную победу над "Бернли", а "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси".
В Примере "Реал" уступил "Райо Вальекано" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Валенсия" проиграла "Эйбару" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Серии А "Торино" одолел "Милан" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА) и "Наполи" одержал победу над "Фрозиноне" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Бундеслиге "Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом" и не смогла увеличить отрыв от "Боруссии".
Во Франции "Лилль" разгромил "Ним", "Сент-Этьен" обыграл "Тулузу", а "Марсель" проиграл "Нанту".
С результатами 26-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.
Также представляем вашему вниманию обновленный рейтинг борьбы за "Золотую бутсу".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Реал" уступил "Райо Вальекано" в 35-м туре Примеры (видео гола)
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"Торино" обыграл "Милан" и сместил его с шестого места (видео голов)
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ЦСКА более не претендует на чемпионство в этом сезоне
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"Бавария" не воспользовалась ошибкой "Боруссии" и потеряла очки в матче с "Нюрнбергом"
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Уткин и Стоцкий помогли "Краснодару" обыграть ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ
Лента новостей
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Главные новости дня: 28 апреля
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12
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси вновь оторвался от Мбаппе, Квальярелла укрепился на третьей позиции
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"Реал" впервые за 10 лет проиграл 10 матчей за сезон в Примере
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"Райо Вальекано" - "Реал" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
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Защитник "Манчестер Юнайтед" выбыл до конца сезона
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"Сампдория" - "Лацио" - 1:2, "Торино" - "Милан" - 2:0 (видеообзоры матчей Серии А)
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"Нант" добыл выездную победу над "Марселем"
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3
"Реал" уступил "Райо Вальекано" в 35-м туре Примеры (видео гола)
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"Торино" обыграл "Милан" и сместил его с шестого места (видео голов)
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Гончаренко: "Мы играли с позиции силы, с позиции атаки"
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Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА
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"Вильярреал" - "Уэска" - 1:1, "Жирона" - "Севилья" - 1:0 (видеообзоры матчей Примеры)
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ЦСКА более не претендует на чемпионство в этом сезоне
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Семин: "Почему Фернандеш не пожал мне руку? Я ему и не подавал ее"
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"Шахтер", "Заря" и "Динамо" одержали победы в своих матчах
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"Вильярреал" и "Уэска" не смогли выявить победителя (видео голов)
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"Лацио" одолел "Сампдорию" и другие результаты 34-го тура Серии А
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"Бавария" не воспользовалась ошибкой "Боруссии" и потеряла очки в матче с "Нюрнбергом"
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"Райо Вальекано" - "Реал": (видеотрансляция матча 35-го тура Ла Лиги)
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Уткин и Стоцкий помогли "Краснодару" обыграть ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14