Главные новости дня: 28 апреля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 апреля.

В РПЛ "Уфа" разгромила "Урал", "Локомотив" вырвал победу над "Енисеем", "Зенит" переиграл "Крылья Советов" и "Краснодар" обыграл ЦСКА.

В АПЛ "Арсенал" крупно уступил "Лестеру", "Манчестер Сити" добыл дежурную победу над "Бернли", а "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси".

В Примере "Реал" уступил "Райо Вальекано" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Валенсия" проиграла "Эйбару" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Серии А "Торино" одолел "Милан" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА) и "Наполи" одержал победу над "Фрозиноне" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом" и не смогла увеличить отрыв от "Боруссии".

Во Франции "Лилль" разгромил "Ним", "Сент-Этьен" обыграл "Тулузу", а "Марсель" проиграл "Нанту".

С результатами 26-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

Также представляем вашему вниманию обновленный рейтинг борьбы за "Золотую бутсу".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru