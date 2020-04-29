Главные новости дня: 28 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 апреля.

Комментатор Василий Уткин прокомментировал слова вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова, который раскритиковал правительство России.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Виктор Гончаренко может покинуть команду.

"Барселона" предложила трех игроков в обмен на вратаря "Аякса" Андре Онану.

Четыре топ-клуба намерены купить полузащитника "Атлетико" Томаса Партея.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями о словах вратаря "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который жестко раскритиковал российскую власть.

Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшего логотипа в мире.

"Барселона" готова продать "Ювентусу" полузащитника Артура.

Чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

В Испании определились с датой возобновления сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, что бы он сказал при встрече президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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