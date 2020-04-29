Главные новости дня: 28 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 апреля.
Комментатор Василий Уткин прокомментировал слова вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова, который раскритиковал правительство России.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Виктор Гончаренко может покинуть команду.
"Барселона" предложила трех игроков в обмен на вратаря "Аякса" Андре Онану.
Четыре топ-клуба намерены купить полузащитника "Атлетико" Томаса Партея.
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями о словах вратаря "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который жестко раскритиковал российскую власть.
Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшего логотипа в мире.
"Барселона" готова продать "Ювентусу" полузащитника Артура.
Чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
В Испании определились с датой возобновления сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, что бы он сказал при встрече президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18