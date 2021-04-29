Главные новости дня: 28 апреля
Фото: twitter.com/mancity
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 апреля.
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
УЕФА может допустить болельщиков на финал Лиги Европы.
Юлиан Нагельсманн стал самым дорогим тренерским трансфером в истории.
Евгений Гинер и Роман Бабаев могут уйти из ЦСКА в "Крылья Советов".
Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала".
Отец Лионеля Месси назвал "Барселоне" условия для продления контракта с футболистом.
Андреа Пирло уйдет из "Ювентуса".
Стали известны финансовые запросы Лучано Спаллетти в случае работы с "Наполи".
Карим Бензема побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов.
Названа сумма, которую получит Мирча Луческу за чемпионство "Динамо".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
Гинер и Бабаев могут уйти из ЦСКА в "Крылья Советов"
-
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов
-
Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала"
-
Агент игрока "Челси" высказался об интересе со стороны ЦСКА
-
"Барселона" не переживает о переговорах ПСЖ с Месси
Лента новостей
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Главные новости дня: 28 апреля
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"Милан" уволит Пиоли в случае непопадания в Лигу Чемпионов
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Ди Мария - лучший ассистент ПСЖ в истории
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"Фрайбург" не будет выкупать Тиля у "Спартака"
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Экс-тренер теннисисток займет пост спортивного директора "Барселоны"
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1
Солист группы Oasis раскритиковал Неймара после матча с "Манчестер Сити"
-
Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге Чемпионов
-
Отец Месси назвал "Барселоне" условия для продления контракта с футболистом
-
Гинер и Бабаев могут уйти из ЦСКА в "Крылья Советов"
-
2
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов
-
"Реал" может включить своего футболиста в сделку по Кунде
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Основатель Spotify высказался о возможной покупке "Арсенала"
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Пожизненно отстраненный арбитр Вилков предложил устроить бой между Слуцким и судьей Федотовым
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"Реал" намерен добиться участия Марсело в ответном матче с "Челси"
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Полиция задержала экс-директора академии и спортдира "Чертаново": названа причина
-
Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала"
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"Реал" готов продать Йовича "Айнтрахту" и купить у немцев другого форварда
-
"Атлетик" упустил победу над "Вальядолидом"
-
Тренер лидера Лиги 1 "Лилля" ведет переговоры с другим клубом
-
"Реал" определил приоритетный вариант для усиления центра обороны
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18