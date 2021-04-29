Главные новости дня: 28 апреля

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Главные новости дня: 28 апреляФото: twitter.com/mancity

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 апреля.

"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

УЕФА может допустить болельщиков на финал Лиги Европы.

Юлиан Нагельсманн стал самым дорогим тренерским трансфером в истории.

Евгений Гинер и Роман Бабаев могут уйти из ЦСКА в "Крылья Советов".

Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала".

Отец Лионеля Месси назвал "Барселоне" условия для продления контракта с футболистом.

Андреа Пирло уйдет из "Ювентуса".

Стали известны финансовые запросы Лучано Спаллетти в случае работы с "Наполи".

Карим Бензема побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов.

Названа сумма, которую получит Мирча Луческу за чемпионство "Динамо".

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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