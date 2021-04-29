Главные новости дня: 28 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 апреля.

"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

УЕФА может допустить болельщиков на финал Лиги Европы.

Юлиан Нагельсманн стал самым дорогим тренерским трансфером в истории.

Евгений Гинер и Роман Бабаев могут уйти из ЦСКА в "Крылья Советов".

Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала".

Отец Лионеля Месси назвал "Барселоне" условия для продления контракта с футболистом.

Андреа Пирло уйдет из "Ювентуса".

Стали известны финансовые запросы Лучано Спаллетти в случае работы с "Наполи".

Карим Бензема побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов.

Названа сумма, которую получит Мирча Луческу за чемпионство "Динамо".

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