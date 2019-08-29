Главные новости дня: 28 августа

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 августа.

Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов 2019/20.

Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

"Славия", "Брюгге" и "Аякс" обыграли своих соперников и вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ.

Марио Манджукич отклонил предложение о переходе в ПСЖ.

Навас согласовал условия контракта с ПСЖ.

В "Ювентусе" недовольны нежеланием Сарри бросить курить

Алексей Миранчук - приоритетная цель "Зенита".

ПСЖ готов заполучить Зидана, если его уволят из "Реала".

Восстановление Месси после травмы может затянуться.

ЦСКА определился с размером предложения по трансферу Гогуа.

Матч "Ницца" - "Марсель" был остановлен из-за гомофобного баннера.

ПСЖ форсирует трансфер Манджукича.

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