Главные новости дня: 28 августа
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 августа.
Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов 2019/20.
Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
"Славия", "Брюгге" и "Аякс" обыграли своих соперников и вышли в групповой этап Лиги чемпионов.
Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ.
Марио Манджукич отклонил предложение о переходе в ПСЖ.
Навас согласовал условия контракта с ПСЖ.
В "Ювентусе" недовольны нежеланием Сарри бросить курить
Алексей Миранчук - приоритетная цель "Зенита".
ПСЖ готов заполучить Зидана, если его уволят из "Реала".
Восстановление Месси после травмы может затянуться.
ЦСКА определился с размером предложения по трансферу Гогуа.
Матч "Ницца" - "Марсель" был остановлен из-за гомофобного баннера.
ПСЖ форсирует трансфер Манджукича.
Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов 2019/20
-
"Славия" и "Брюгге" обыграли своих соперников и вышли в групповой этап Лиги чемпионов
-
"Аякс" обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
-
Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ
-
Марио Манджукич отклонил предложение о переходе в ПСЖ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 августа
-
"Сампдория" по-прежнему намерена арендовать Ригони
-
Защитник "Монако" дисквалифицирован на три матча
-
"Лестер" обыграл "Ньюкасл", "Суонси" разгромил "Кембридж Юнайтед" и другие итоги 1/32 финала Кубка английской лиги
-
Самедов стал игроком клуба четвертого дивизиона
-
Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов 2019/20
-
"Ницца" проиграла "Марселю" в домашнем матче Лиги 1
-
"Лион" объявил о продлении контракта с вратарем Антони Лопешем
-
"Славия" и "Брюгге" обыграли своих соперников и вышли в групповой этап Лиги чемпионов
-
"Аякс" обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
-
Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ
-
Щесны: "Буффон - лучший вратарь всех времен"
-
Голкипер ПСЖ может перейти в "Реал"
-
Матч "Ницца" - "Марсель" был остановлен из-за гомофобного баннера
-
Тотти: "Мы с Де Росси - первые фанаты "Ромы"
-
Канчельскис вернулся на пост главного тренера "Навбахора" спустя два месяца
-
Марио Манджукич отклонил предложение о переходе в ПСЖ
-
Уткин: "Насколько я знаю, "Зениту" нужен один Миранчук, а именно Алексей"
-
"Лилль" крупно обыграл "Сент-Этьен" в матче 3-го тура чемпионата Франции
-
Защитник Лео Дюбуа продлил контракт с "Лионом" до 2024 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0