Главные новости дня: 28 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 августа.

"Лион" уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1.

Криштиану Роналду - автор лучшего гола прошлого сезона Лиги Чемпионов.

УЕФА не включил Роналду в символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов.

ЦСКА объявил о трансфере Чидера Эджуке.

Тиаго Силва стал игроком "Челси".

"Аталанта" закрыла сделку по Алексею Миранчуку.

"Ювентус" анонсировал первый трансфер при Пирло.

ЦСКА получил три предложения по Бийолу и Бистровичу.

Отец Лионеля Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити".

Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить.

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