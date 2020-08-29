Главные новости дня: 28 августа

Теги лионель мессицска москватиаго силва криштиану роналдулион

Главные новости дня: 28 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 августа.

"Лион" уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1.

Криштиану Роналду - автор лучшего гола прошлого сезона Лиги Чемпионов.

УЕФА не включил Роналду в символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов.

ЦСКА объявил о трансфере Чидера Эджуке.

Тиаго Силва стал игроком "Челси".

"Аталанта" закрыла сделку по Алексею Миранчуку.

"Ювентус" анонсировал первый трансфер при Пирло.

ЦСКА получил три предложения по Бийолу и Бистровичу.

Отец Лионеля Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити".

Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить.

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Конов: "Аталанта" закрыла сделку по Миранчуку"

Конов: "Аталанта" закрыла сделку по Миранчуку"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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