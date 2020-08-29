Главные новости дня: 28 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 августа.
"Лион" уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1.
Криштиану Роналду - автор лучшего гола прошлого сезона Лиги Чемпионов.
УЕФА не включил Роналду в символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов.
ЦСКА объявил о трансфере Чидера Эджуке.
Тиаго Силва стал игроком "Челси".
"Аталанта" закрыла сделку по Алексею Миранчуку.
"Ювентус" анонсировал первый трансфер при Пирло.
ЦСКА получил три предложения по Бийолу и Бистровичу.
Отец Лионеля Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити".
Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18