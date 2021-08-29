Главные новости дня: 28 августа
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 августа.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Арсенал". Позднее стало известно об аресте левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди. В другом центральном матче тура "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги. Впрочем, зарплата португальца все равно ниже, чем у Месси.
В чемпионате Германии "Бавария" не оставила шансов "Герте".
В Серии А "Ювентус" сенсационно проиграл в первом матче после ухода Роналду. "Фиорентина" Кокорина обыграла туринский клуб.
В Ла Лиге "Реал" победил "Бетис" и вышел на первое место.
Эден Азар не намерен менять команду текущим летом, несмотря на интерес "Ювентуса".
"Реал" выдвинул ультиматум ПСЖ из-за переговоров по Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18