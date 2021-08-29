Главные новости дня: 28 августа

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 августа.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Арсенал". Позднее стало известно об аресте левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди. В другом центральном матче тура "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги. Впрочем, зарплата португальца все равно ниже, чем у Месси.

В чемпионате Германии "Бавария" не оставила шансов "Герте".

В Серии А "Ювентус" сенсационно проиграл в первом матче после ухода Роналду. "Фиорентина" Кокорина обыграла туринский клуб.

В Ла Лиге "Реал" победил "Бетис" и вышел на первое место.

Эден Азар не намерен менять команду текущим летом, несмотря на интерес "Ювентуса".

"Реал" выдвинул ультиматум ПСЖ из-за переговоров по Мбаппе.

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