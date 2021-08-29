Главные новости дня: 28 августа

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Главные новости дня: 28 августа

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 августа.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Арсенал". Позднее стало известно об аресте левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди. В другом центральном матче тура "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью.

Нападающий "Манчестер Юнайтед"  Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги. Впрочем, зарплата португальца все равно ниже, чем у Месси.

В чемпионате Германии "Бавария" не оставила шансов "Герте".

В Серии А "Ювентус" сенсационно проиграл в первом матче после ухода Роналду. "Фиорентина" Кокорина обыграла туринский клуб.

В Ла Лиге "Реал" победил "Бетис" и вышел на первое место.

Эден Азар не намерен менять команду текущим летом, несмотря на интерес "Ювентуса".

"Реал" выдвинул ультиматум ПСЖ из-за переговоров по Мбаппе.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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