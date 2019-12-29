Главные новости дня: 28 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 декабря.

В чемпионате Англии продолжают играть, несмотря на приближение Нового года.

"Манчестер Юнайтед" добился победы над "Бернли" и вернулся в топ-5.

"Лестер", несмотря на недавний разгром от "Ливерпуля", на выезде выиграл у "Вест Хэма".

"Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью потерял очки в матче с "Норвичем".

Воспитанник "Краснодара" нападающий Иван Игнатьев перешел в "Рубин".

Вечер дня ознаменовался целой серией отставок.

"Монако" уволил Леонарду Жардима, "Вест Хэм" расстался с Мануэлем Пеллегрини, "Дженоа" прекратил сотрудничество с Тьяго Моттой.

"Челси" хочет купить сразу двух игроков ПСЖ в зимнее трансферное окно.

ЦСКА нацелился на защитника "Ростова".

Лучшим бомбардиром и ассистентом последнего десятилетия является нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал про забавный случай, который произошел в 2012 году во время трансфера Златана Ибрагимовича.

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