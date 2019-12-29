Главные новости дня: 28 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 декабря.
В чемпионате Англии продолжают играть, несмотря на приближение Нового года.
"Манчестер Юнайтед" добился победы над "Бернли" и вернулся в топ-5.
"Лестер", несмотря на недавний разгром от "Ливерпуля", на выезде выиграл у "Вест Хэма".
"Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью потерял очки в матче с "Норвичем".
Воспитанник "Краснодара" нападающий Иван Игнатьев перешел в "Рубин".
Вечер дня ознаменовался целой серией отставок.
"Монако" уволил Леонарду Жардима, "Вест Хэм" расстался с Мануэлем Пеллегрини, "Дженоа" прекратил сотрудничество с Тьяго Моттой.
"Челси" хочет купить сразу двух игроков ПСЖ в зимнее трансферное окно.
ЦСКА нацелился на защитника "Ростова".
Лучшим бомбардиром и ассистентом последнего десятилетия является нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал про забавный случай, который произошел в 2012 году во время трансфера Златана Ибрагимовича.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 28 декабря
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"Ювентус" нашел замену Манджукичу в АПЛ
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" и вышел на 5-е место в АПЛ
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1
Галлиани рассказал о забавном случае при переходе Ибрагимовича в "Милан" в 2012 году
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"Дженоа" уволил Мотту и назначил третьего главного тренера за сезон
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"Вест Хэм" объявил об уходе Пеллегрини с поста главного тренера
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"Монако" уволил Жардима и назначил нового главного тренера
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"Вулверхэмптон" хочет купить форварда "Ред Булл Зальцбург" Хи Чан Хвана
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Бывший руководитель "Милана" рассказал, почему клуб продал Ибрагимовича в ПСЖ
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Дубль Фалькао принес "Галатасараю" крупную победу над "Антальяспором"
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Гол Кейна спас "Тоттенхэм" от поражения в матче с "Норвичем"
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1
"Лестер" без Варди обыграл "Вест Хэм"
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"Манчестер Сити" может выставить Жезуса на трансфер
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"Енисей" объявил о трансфере воспитанника "Спартака", использовав ролик из мексиканского сериала
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Анчелотти одержал 50-ю победу в АПЛ в 78 матчах. Только четыре тренера сделали это быстрее
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"Монако" определился с главным кандидатом на смену Жардима
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2
Дешам пожелал "Ювентусу" выиграть Лигу Чемпионов
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В семье Варди родился пятый ребенок
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СМИ: в "Монако" приняли решение уволить Жардима
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"Башакшехир" и "Трабзонспор" одержали разгромные победы в чемпионате Турции, забив 11 голов на двоих
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|20
|30
|6
|Вулверхэмптон
|19
|30
|7
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|8
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|19
|24
|13
|Бернли
|19
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13