Главные новости дня: 28 декабря

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Главные новости дня: 28 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 декабря.

В чемпионате Англии продолжают играть, несмотря на приближение Нового года.

"Манчестер Юнайтед" добился победы над "Бернли" и вернулся в топ-5.

"Лестер", несмотря на недавний разгром от "Ливерпуля", на выезде выиграл у "Вест Хэма".

"Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью потерял очки в матче с "Норвичем".

Воспитанник "Краснодара" нападающий Иван Игнатьев перешел в "Рубин".

Вечер дня ознаменовался целой серией отставок.

"Монако" уволил Леонарду Жардима, "Вест Хэм" расстался с Мануэлем Пеллегрини, "Дженоа" прекратил сотрудничество с Тьяго Моттой.

"Челси" хочет купить сразу двух игроков ПСЖ в зимнее трансферное окно.

ЦСКА нацелился на защитника "Ростова".

Лучшим бомбардиром и ассистентом последнего десятилетия является нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал про забавный случай, который произошел в 2012 году во время трансфера Златана Ибрагимовича.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" и вышел на 5-е место в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" и вышел на 5-е место в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 19 32
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 19 28
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 19 24
13 Бернли Бернли 19 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
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