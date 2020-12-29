Главные новости дня: 28 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 декабря.

Месси сделал важное заявление о своём будущем в "Барселоне".

"Интер" может заменить Хандановича украинским вратарём.

"Ювентус" не захотел подписывать Озила.

Месси хочет поиграть в МЛС.

"Спартак" почтил память Ильи Цымбаларя.

Тухель может возглавить "Челси".

Месси восхищается Криштиану Роналду.

Райола шантажирует "Милан" уходом Доннаруммы в клуб-конкурент.

Месси высказался о возможном переходе в "Реал".

Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" перенесен. У хозяев возникли вопросы.

"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте.

Ибрагимович пропустит матч "Милана" с "Ювентусом".

"Челси" не смог переиграть "Астон Виллу", а Вернер не забивает в 11 матчах подряд.

Вейналдум на этой неделе даст ответ о своем будущем.

Арбитр матча "Спартак" – "Ахмат" отстранен от судейства РПЛ на год.

"Идеальное сочетание". Роналду показал фото с Джорджиной и наградой лучшему игроку 21 века.