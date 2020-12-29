Главные новости дня: 28 декабря

Теги криштиану роналдулионель мессизлатан ибрагимович

Главные новости дня: 28 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 декабря.

Месси сделал важное заявление о своём будущем в "Барселоне".

"Интер" может заменить Хандановича украинским вратарём.

"Ювентус" не захотел подписывать Озила.

Месси хочет поиграть в МЛС.

"Спартак" почтил память Ильи Цымбаларя.

Тухель может возглавить "Челси".

Месси восхищается Криштиану Роналду.

Райола шантажирует "Милан" уходом Доннаруммы в клуб-конкурент.

Месси высказался о возможном переходе в "Реал".

Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" перенесен. У хозяев возникли вопросы.

"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте.

Ибрагимович пропустит матч "Милана" с "Ювентусом".

"Челси" не смог переиграть "Астон Виллу", а Вернер не забивает в 11 матчах подряд.

Вейналдум на этой неделе даст ответ о своем будущем.

Арбитр матча "Спартак" – "Ахмат" отстранен от судейства РПЛ на год.

"Идеальное сочетание". Роналду показал фото с Джорджиной и наградой лучшему игроку 21 века.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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