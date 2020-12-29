Главные новости дня: 28 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 декабря.
Месси сделал важное заявление о своём будущем в "Барселоне".
"Интер" может заменить Хандановича украинским вратарём.
"Ювентус" не захотел подписывать Озила.
Месси хочет поиграть в МЛС.
"Спартак" почтил память Ильи Цымбаларя.
Тухель может возглавить "Челси".
Месси восхищается Криштиану Роналду.
Райола шантажирует "Милан" уходом Доннаруммы в клуб-конкурент.
Месси высказался о возможном переходе в "Реал".
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" перенесен. У хозяев возникли вопросы.
"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте.
Ибрагимович пропустит матч "Милана" с "Ювентусом".
"Челси" не смог переиграть "Астон Виллу", а Вернер не забивает в 11 матчах подряд.
Вейналдум на этой неделе даст ответ о своем будущем.
Арбитр матча "Спартак" – "Ахмат" отстранен от судейства РПЛ на год.
"Идеальное сочетание". Роналду показал фото с Джорджиной и наградой лучшему игроку 21 века.
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 декабря
-
Арбитр матча "Спартак" – "Ахмат" отстранен от судейства РПЛ на год
-
"Идеальное сочетание". Роналду показал фото с Джорджиной и наградой лучшему игроку 21 века
-
Вейналдум на этой неделе даст ответ о своем будущем
-
Артета рассказал о реакции на результаты "Арсенала"
-
Фабиан Руис не будет подписывать с "Наполи" новый контракт
-
Лэмпард заявил, что "Челси" проходит сложный период
-
"Эвертон" недоволен переносом игры с "Манчестер Сити"
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1
Кандидат в президенты "Барсы" Жоан Лапорта рассказал о своем желании
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Evening Standard: Моуринью хочет подписать Рамоса
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"Выглядело как секта". Артем Ребров рассказал о методах Кононова
-
Вернер не забивает в 11 матчах подряд
-
1
"Челси" не смог переиграть "Астон Виллу"
-
"Арсенал" хочет усилиться игроком "Барселоны"
-
Ибрагимович пропустит матч "Милана" с "Ювентусом"
-
Сульшер поделился мнением о Кавани
-
"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте
-
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" перенесен
-
Руководство "Арсенала" поддержало Артету
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Куман сказал, когда Дембеле сможет вернуться на поле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18