Главные новости дня: 28 декабря
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 декабря.
В 20-м туре чемпионата Англии "Лестер" обыграл "Ливерпуль", "Тоттенхэм" не смог победить "Саутгемптон", а "Вест Хэм" разгромил "Уотфорд".
Испанский нападающий Ферран Торрес перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону".
"Бавария" согласилась продать в ЦСКА французского полузащитника Микаэля Кюизанса. Впрочем, "армейцы" данную информацию опровергают.
Московское "Динамо" согласовало условия личного контракта с колумбийским полузащитником "Боки Хуниорс" Себастьяном Вильей.
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, возможно, встречается с российской моделью.
Главный тренер генуэзского "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом. Украинский специалист уже сообщил о своем самочувствии.
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл критически высказался о поведении форварда команды Криштиану Роналду после матча против "Ньюкасла".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 28 декабря
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В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Кюизанса из "Баварии"
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ЦСКА сделал крупное предложение по хавбеку "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18