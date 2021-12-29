Главные новости дня: 28 декабря

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Главные новости дня: 28 декабря

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 декабря.

В 20-м туре чемпионата Англии "Лестер" обыграл "Ливерпуль", "Тоттенхэм" не смог победить "Саутгемптон", а "Вест Хэм" разгромил "Уотфорд".

Испанский нападающий Ферран Торрес перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону".

"Бавария" согласилась продать в ЦСКА французского полузащитника Микаэля Кюизанса. Впрочем, "армейцы" данную информацию опровергают.

Московское "Динамо" согласовало условия личного контракта с колумбийским полузащитником "Боки Хуниорс" Себастьяном Вильей.

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, возможно, встречается с российской моделью.

Главный тренер генуэзского "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом. Украинский специалист уже сообщил о своем самочувствии.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл критически высказался о поведении форварда команды Криштиану Роналду после матча против "Ньюкасла".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Кюизанса из "Баварии"

В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Кюизанса из "Баварии"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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