Главные новости дня: 28 декабря

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 декабря.

В 20-м туре чемпионата Англии "Лестер" обыграл "Ливерпуль", "Тоттенхэм" не смог победить "Саутгемптон", а "Вест Хэм" разгромил "Уотфорд".

Испанский нападающий Ферран Торрес перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону".

"Бавария" согласилась продать в ЦСКА французского полузащитника Микаэля Кюизанса. Впрочем, "армейцы" данную информацию опровергают.

Московское "Динамо" согласовало условия личного контракта с колумбийским полузащитником "Боки Хуниорс" Себастьяном Вильей.

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, возможно, встречается с российской моделью.

Главный тренер генуэзского "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом. Украинский специалист уже сообщил о своем самочувствии.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл критически высказался о поведении форварда команды Криштиану Роналду после матча против "Ньюкасла".

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