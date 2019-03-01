Главные новости дня: 28 февраля

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Главные новости дня: 28 февраля

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости от 28 февраля.

"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля, где встретится с "Барселоной".

Впервые с 1996 года "Реал" пять раз разгромно проиграл в течение одного сезона.

Фанаты "Барселоны" высмеяли "Реал" после матча в Кубке Испании.

В 2020 году Суперкубок Южной Америки может пройти в России.

"Манчестер Сити" заключил выгодный контракт с известной немецкой компанией.

В "Спартаке" сделали официальное заявление о возможном переходе Джикии в "Локомотив".

В матче Примеры "Реал" - "Барселона" произошла замена арбитра: названа причина.

Моуринью может вновь возглавить "Реал": появилась новая информация.

Президент "Зенита" начал подготовку к соревнованию с Дзюбой.

"Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на лето.

Зидан озвучил "Ювентусу" свое трансферное требование.

"Локомотив" обыграл "Катанию" в матче второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)

"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 28 56
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 28 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Саутгемптон Саутгемптон 28 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
19 Фулхэм Фулхэм 28 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
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