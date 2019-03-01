Главные новости дня: 28 февраля

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости от 28 февраля.

"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля, где встретится с "Барселоной".

Впервые с 1996 года "Реал" пять раз разгромно проиграл в течение одного сезона.

Фанаты "Барселоны" высмеяли "Реал" после матча в Кубке Испании.

В 2020 году Суперкубок Южной Америки может пройти в России.

"Манчестер Сити" заключил выгодный контракт с известной немецкой компанией.

В "Спартаке" сделали официальное заявление о возможном переходе Джикии в "Локомотив".

В матче Примеры "Реал" - "Барселона" произошла замена арбитра: названа причина.

Моуринью может вновь возглавить "Реал": появилась новая информация.

Президент "Зенита" начал подготовку к соревнованию с Дзюбой.

"Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на лето.

Зидан озвучил "Ювентусу" свое трансферное требование.

"Локомотив" обыграл "Катанию" в матче второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала".

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