Главные новости дня: 28 февраля
Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости от 28 февраля.
"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля, где встретится с "Барселоной".
Впервые с 1996 года "Реал" пять раз разгромно проиграл в течение одного сезона.
Фанаты "Барселоны" высмеяли "Реал" после матча в Кубке Испании.
В 2020 году Суперкубок Южной Америки может пройти в России.
"Манчестер Сити" заключил выгодный контракт с известной немецкой компанией.
В "Спартаке" сделали официальное заявление о возможном переходе Джикии в "Локомотив".
В матче Примеры "Реал" - "Барселона" произошла замена арбитра: названа причина.
Моуринью может вновь возглавить "Реал": появилась новая информация.
Президент "Зенита" начал подготовку к соревнованию с Дзюбой.
"Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на лето.
Зидан озвучил "Ювентусу" свое трансферное требование.
"Локомотив" обыграл "Катанию" в матче второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала".
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На всех матчах 26-го тура Серии А состоится акция памяти Астори
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УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала"
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"Локомотив" обыграл "Катанию" в матче второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
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Молодой форвард "Реала" впервые вызван в сборную Бразилии
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Экс-президент "Спартака" поделился ожиданиями от встречи с "Краснодаром"
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"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)
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Неймар назвал своего кумира
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Полузащитник "Челси" установил рекорд в АПЛ
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Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"
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На всех матчах 26-го тура Серии А состоится акция памяти Астори
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Не стал бы сравнивать его с Месси: Жорди Альба ярко высказался о Винисиусе
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"Гранада" подписала воспитанника ЦСКА
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"Челси" намерен возобновить переговоры с Азаром о продлении контракта
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"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски замены Валенсии
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"Бавария" близка к трансферу звезды "РБ Лейпцига"
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"Валенсия" - "Бетис": видеотрансляция битвы за вторую путёвку в финал Кубка Испании
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Классон ярко высказался о предстоящем матче с "Валенсией"
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Голкипер "Барселоны" может продолжить карьеру в другом клубе
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Черышев - в запасе "Валенсии" на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Бетисом"
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УЕФА дисквалифицировал топ-игрока "Бешикташа" на 3 матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14