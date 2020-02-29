Главные новости дня: 28 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 февраля.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Айнтрахт" сыграл вничью с "Зальцбургом", но все равно прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

"Лестер" проиграл последнему месту АПЛ.

"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" в 20-м туре УПЛ.

Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

ФИФА изменит правила аренды футболистов.

Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме.

"Зенит" внёс в заявку на весеннюю часть РПЛ восемь игроков.

"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса.

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