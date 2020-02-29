Главные новости дня: 28 февраля

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Главные новости дня: 28 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 февраля.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Айнтрахт" сыграл вничью с "Зальцбургом", но все равно прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

"Лестер" проиграл последнему месту АПЛ.

"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" в 20-м туре УПЛ.

Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

ФИФА изменит правила аренды футболистов.

Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме.

"Зенит" внёс в заявку на весеннюю часть РПЛ восемь игроков.

"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса.

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ФИФА изменит правила аренды футболистов

ФИФА изменит правила аренды футболистов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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