Главные новости дня: 28 февраля

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Главные новости дня: 28 февраля

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 28 февраля.

Хави не исключил чемпионство "Барселоны" в этом сезоне

Ибрагимович назвал условие для завершения карьеры

"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"

44-летний Буффон продлил контракт с "Пармой"

Источник: Абрамович примет участие в переговорах между Россией и Украиной

Мбаппе может остаться в ПСЖ: названа причина

Роналду потерял огромную сумму на продаже квартиры в Нью-Йорке

Сборная России отстранена от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА. РФС оспорит данное решение

"Спартак" исключен из Лиги Европы. Клуб выступил с заявлением по этому поводу

"Зенит" одержал феерическую победу над "Рубином"

"Аталанта" Миранчука одержала яркую победу в Серии А

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"Спартак" выступил с заявлением после исключения из Лиги Европы

"Спартак" выступил с заявлением после исключения из Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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