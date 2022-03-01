Главные новости дня: 28 февраля

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 28 февраля.

Хави не исключил чемпионство "Барселоны" в этом сезоне

Ибрагимович назвал условие для завершения карьеры

"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"

44-летний Буффон продлил контракт с "Пармой"

Источник: Абрамович примет участие в переговорах между Россией и Украиной

Мбаппе может остаться в ПСЖ: названа причина

Роналду потерял огромную сумму на продаже квартиры в Нью-Йорке

Сборная России отстранена от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА. РФС оспорит данное решение

"Спартак" исключен из Лиги Европы. Клуб выступил с заявлением по этому поводу

"Зенит" одержал феерическую победу над "Рубином"

"Аталанта" Миранчука одержала яркую победу в Серии А

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