Главные новости дня: 28 июля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 июля. В этот день стартовал чемпионат России. Первый матч состоялся в Екатеринбурге, где местный "Урал" неожиданно уступил "Анжи".
Видеообзор матча "Урал" - "Анжи"
Далее игровая программа предусматривала поединок между "Спартаком" и "Оренбургом". "Красно-белые" быстро вышли вперёд, однако развить своё преимущество не сумели, впрочем, и одного гола им хватило для победы.
Отчёт о матче "Спартак" - "Оренбург"
Видеообзор матча "Спартак" - "Оренбург"
Ну а в последнем матче субботы выясняли отношения "Ростов" и "Ахмат". И эта игра завершилась со счётом 1:0 - выиграли "жёлто-синие", которые полтора тайма имели численное преимущество на поле.
Отчёт о матче "Ростов" - "Ахмат"
Видеообзор матча "Ростов" - "Ахмат"
Продолжаются баталии и в европейском футболе. В самом разгаре Международный кубок чемпионов, в рамках которого в субботу состоялись четыре матча.
Сначала "Арсенал" не оставил камня на камне от резервного состава ПСЖ.
Видеообзор матча "Арсенал" - ПСЖ
Затем "Ювентус" в серии пенальти одолел "Бенфику".
Отчёт о матче "Бенфика" - "Ювентус"
Видеообзор матча "Бенфика" - "Ювентус"
По похожему сценарию сыграли "Челси" и "Интер". Итог - победа по пенальти за "синими".
Отчёт о матче "Челси" - "Интер"
Видеообзор матча "Челси" - "Интер"
И самый свежий результат - "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед".
Отчёт о матче "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"
Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"
Важным событием субботы также стало награждение игроков сборной России президентом Владимиром Путиным.
ЦСКА, тем временем, потерял очередного игрока, а "Зенит" напротив активно работает над усилением состава - питерский клуб включился в борьбу за игрока "Ливерпуля".
Мадридский "Реал", между тем, провалил переговоры по Азару, а главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги уже нашёл выход из сложившейся ситуации.
Также выделим новости, связанные с "МЮ" и "Баварией". Манкунианцы делают всё возможное, чтобы до старта АПЛ заполучить Виллиана и Харри Магуайра. Мюнхенцы, в свою очередь, интересуются очередным лидером дортмундской "Боруссии" и готовятся к возможному уходу Роберта Левандовски.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31