Главные новости дня: 28 июля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 июля. В этот день стартовал чемпионат России. Первый матч состоялся в Екатеринбурге, где местный "Урал" неожиданно уступил "Анжи".

Отчёт о матче "Урал" - "Анжи"

Видеообзор матча "Урал" - "Анжи"

Далее игровая программа предусматривала поединок между "Спартаком" и "Оренбургом". "Красно-белые" быстро вышли вперёд, однако развить своё преимущество не сумели, впрочем, и одного гола им хватило для победы.

Отчёт о матче "Спартак" - "Оренбург"

Видеообзор матча "Спартак" - "Оренбург"

Ну а в последнем матче субботы выясняли отношения "Ростов" и "Ахмат". И эта игра завершилась со счётом 1:0 - выиграли "жёлто-синие", которые полтора тайма имели численное преимущество на поле.

Отчёт о матче "Ростов" - "Ахмат"

Видеообзор матча "Ростов" - "Ахмат"

Продолжаются баталии и в европейском футболе. В самом разгаре Международный кубок чемпионов, в рамках которого в субботу состоялись четыре матча.

Сначала "Арсенал" не оставил камня на камне от резервного состава ПСЖ.

Отчёт о матче "Арсенал" - ПСЖ

Видеообзор матча "Арсенал" - ПСЖ

Затем "Ювентус" в серии пенальти одолел "Бенфику".

Отчёт о матче "Бенфика" - "Ювентус"

Видеообзор матча "Бенфика" - "Ювентус"

По похожему сценарию сыграли "Челси" и "Интер". Итог - победа по пенальти за "синими".

Отчёт о матче "Челси" - "Интер"

Видеообзор матча "Челси" - "Интер"

И самый свежий результат - "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед".

Отчёт о матче "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Важным событием субботы также стало награждение игроков сборной России президентом Владимиром Путиным.

ЦСКА, тем временем, потерял очередного игрока, а "Зенит" напротив активно работает над усилением состава - питерский клуб включился в борьбу за игрока "Ливерпуля".

Мадридский "Реал", между тем, провалил переговоры по Азару, а главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги уже нашёл выход из сложившейся ситуации.

Также выделим новости, связанные с "МЮ" и "Баварией". Манкунианцы делают всё возможное, чтобы до старта АПЛ заполучить Виллиана и Харри Магуайра. Мюнхенцы, в свою очередь, интересуются очередным лидером дортмундской "Боруссии" и готовятся к возможному уходу Роберта Левандовски.

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