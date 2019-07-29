Главные новости дня: 28 июля

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Главные новости дня: 28 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 июля.

В Российской Премьер-Лиге прошли некоторые матчи 3-го тура:

"Зенит" обыграл "Оренбург", одержав третью победу на старте сезона.

"Ростов" обыграл "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ.

ЦСКА обыграл "Локомотив" благодаря голу Чалова.

"Ливерпуль" приобрел 16-летнего игрока "Фулхэма".

"Зенит" согласовал четвертый летний трансфер.

"Наполи" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском матче.

Дзюба обошел Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

"Зенит" стал вторым клубом в истории, который набрал более 1000 очков в РПЛ.

ПСЖ не включил Неймара в заявку на матч с "Сиднеем". Бразилец может покинуть клуб.

Стала известна причина срыва трансфера Бэйла в китайский клуб.

"Спартак" определился с датой отставки Кононова.

"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с немецким топ-клубом

Стала известна сумма трансфера Кругового в "Зенит".

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В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"

В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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