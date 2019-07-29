Главные новости дня: 28 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 июля.

В Российской Премьер-Лиге прошли некоторые матчи 3-го тура:

"Зенит" обыграл "Оренбург", одержав третью победу на старте сезона.

"Ростов" обыграл "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ.

ЦСКА обыграл "Локомотив" благодаря голу Чалова.

"Ливерпуль" приобрел 16-летнего игрока "Фулхэма".

"Зенит" согласовал четвертый летний трансфер.

"Наполи" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском матче.

Дзюба обошел Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

"Зенит" стал вторым клубом в истории, который набрал более 1000 очков в РПЛ.

ПСЖ не включил Неймара в заявку на матч с "Сиднеем". Бразилец может покинуть клуб.

Стала известна причина срыва трансфера Бэйла в китайский клуб.

"Спартак" определился с датой отставки Кононова.

"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с немецким топ-клубом

Стала известна сумма трансфера Кругового в "Зенит".

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