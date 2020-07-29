Главные новости дня: 28 июля

Теги александр кокоринлокомотив москвазенит санкт-петербургдинамо москва

Главные новости дня: 28 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 июля.

"Локомотив" сделал Кокорину гораздо более выгодное предложение, чем "Зенит".

Журналист Яррош: ЦСКА вышел из переговоров Карраскалю.

В "Реале" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

"Спартак" предложил Кокорину трехлетний контракт.

Денис Черышев отказался переходить в "Зенит".

"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом.

"Милан" предложит "Локомотиву" новый вариант сделки по Алексею Миранчуку.

Стала известна зарплата Урунова в "Спартаке".

"Зенит" сообщил об уходе 10 футболистов.

"Динамо" показало, как Суркис уговорил Луческу остаться в команде.

"Манчестер Юнайтед" может этим летом подписать 8 футболистов.

Семак оценил игровые качества новичка "Зенита" Ловрена.

 

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" обыграл "Наполи" в матче Серии А и поднялся на второе место

"Интер" обыграл "Наполи" в матче Серии А и поднялся на второе место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов