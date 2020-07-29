Главные новости дня: 28 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 июля.
"Локомотив" сделал Кокорину гораздо более выгодное предложение, чем "Зенит".
Журналист Яррош: ЦСКА вышел из переговоров Карраскалю.
В "Реале" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
"Спартак" предложил Кокорину трехлетний контракт.
Денис Черышев отказался переходить в "Зенит".
"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом.
"Милан" предложит "Локомотиву" новый вариант сделки по Алексею Миранчуку.
Стала известна зарплата Урунова в "Спартаке".
"Зенит" сообщил об уходе 10 футболистов.
"Динамо" показало, как Суркис уговорил Луческу остаться в команде.
"Манчестер Юнайтед" может этим летом подписать 8 футболистов.
Семак оценил игровые качества новичка "Зенита" Ловрена.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Гендиректор "Интера" - о возможном трансфере Месси: "Утопическая ситуация"
-
Экс-игрок "Амкара" и "Рубина" Попов раскритиковал "Зенит"
-
"Ахмат" под руководством Талалаева начал подготовку к сезону
-
"Интер" обыграл "Наполи" в матче Серии А и поднялся на второе место
-
Евсеев поделился мнением о календаре чемпионата России сезона-2020/2021
-
Стала известна сумма отступных за Гайча в ЦСКА
-
Менье провел первую тренировку в дортмундской "Боруссии"
-
ЦСКА отреагировал на фэйспалм "Зенита"
-
Моратти: "Отец Месси купил дом в Милане, рядом с офисом "Интера"
-
"Аталанта" забила 98 мячей в Серии А и повторила достижение "Ювентуса"
-
Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование
-
"Зенит" отреагировал на кукольное шоу ЦСКА
-
"Аталанта" вырвала победу у "Пармы" в Серии А
-
Азар и Марсело занимаются в общей группе "Реала"
-
Уткин поделился мнением о Кокорине
-
Мустафи прооперирован. Восстановление займет три месяца
-
Пиоли: "Ибрагимович улучшил "Милан" во многих аспектах"
-
Вернер назвал главную причину своего перехода в "Челси"
-
"Интер" в очередной раз намекнул на переход Месси в клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20