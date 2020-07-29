Главные новости дня: 28 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 июля.

"Локомотив" сделал Кокорину гораздо более выгодное предложение, чем "Зенит".

Журналист Яррош: ЦСКА вышел из переговоров Карраскалю.

В "Реале" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

"Спартак" предложил Кокорину трехлетний контракт.

Денис Черышев отказался переходить в "Зенит".

"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом.

"Милан" предложит "Локомотиву" новый вариант сделки по Алексею Миранчуку.

Стала известна зарплата Урунова в "Спартаке".

"Зенит" сообщил об уходе 10 футболистов.

"Динамо" показало, как Суркис уговорил Луческу остаться в команде.

"Манчестер Юнайтед" может этим летом подписать 8 футболистов.

Семак оценил игровые качества новичка "Зенита" Ловрена.

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