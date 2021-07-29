Главные новости дня: 28 июля

Теги сердар азмунбайер леверкузеналександр кокоринреал мадридзенит санкт-петербургникола влашич

Главные новости дня: 28 июля Фото: инстаграм Азмуна

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 июля.

Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира.

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

РПЛ опубликовала расписание на второй тур.

Сердар Азмун близок к переходу "Байер".

Дзюба, Головин и Акинфеев вошли в топ-50 самых успешных звезд России.

"Фиорентина" ищет Александру Кокорину новый клуб.

Ни один игрок "Реала" не является неприкасаемым.

"Зенит" сделал предложение ЦСКА по Николе Влашичу.

"Краснодар" нацелился на Гжегожа Крыховяка.

В "Реале" считают невозможным трансфер Килиана Мбаппе летом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов