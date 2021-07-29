Главные новости дня: 28 июля

Фото: инстаграм Азмуна

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 июля.

Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира.

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

РПЛ опубликовала расписание на второй тур.

Сердар Азмун близок к переходу "Байер".

Дзюба, Головин и Акинфеев вошли в топ-50 самых успешных звезд России.

"Фиорентина" ищет Александру Кокорину новый клуб.

Ни один игрок "Реала" не является неприкасаемым.

"Зенит" сделал предложение ЦСКА по Николе Влашичу.

"Краснодар" нацелился на Гжегожа Крыховяка.

В "Реале" считают невозможным трансфер Килиана Мбаппе летом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru