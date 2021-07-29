Главные новости дня: 28 июля
Фото: инстаграм Азмуна
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 июля.
Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира.
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
РПЛ опубликовала расписание на второй тур.
Сердар Азмун близок к переходу "Байер".
Дзюба, Головин и Акинфеев вошли в топ-50 самых успешных звезд России.
"Фиорентина" ищет Александру Кокорину новый клуб.
Ни один игрок "Реала" не является неприкасаемым.
"Зенит" сделал предложение ЦСКА по Николе Влашичу.
"Краснодар" нацелился на Гжегожа Крыховяка.
В "Реале" считают невозможным трансфер Килиана Мбаппе летом.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18