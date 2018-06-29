Главные новости дня: 28 июня
Сегодня, 28 июня, завершился групповой этап Чемпионата Мира 2018 и стали известны все пары 1/8 финала турнира.
Игровой день состоял из четырех матчей. В группе G Япония уступила Польше, однако все равно азиатская сборная пробилась в плей-офф ЧМ.
Видеообзор матча Япония - Польша
Во втором матче группы Колумбия вырвала победу у Сенегала. Африканская команда покинула турнир, однако вошла в историю мундиалей. А колумбийцы потеряли одного из своих лидеров.
Отчет о матче Сенегал - Колумбия
Видеообзор матча Сенегал - Колумбия
В группе Н за первое место сразились сборные Англии и Бельгии.
Отчет о матче Англия - Бельгия
Видеообзор матча Англия - Бельгия
А также в ничего не значившем матче сборная Туниса одолела Панаму.
Видеообзор матча Панама - Тунис
Сборная России продолжает готовиться к матчу с Испанией, а свое мнение о предстоящем поединке высказал Паулино Гранеро. А в это время шведские болельщики благодарят Россию за отличное проведение турнира.
Продолжаются разговоры о вылете действующих чемпионов мира - Германии из турнира. Игроки сборной обратились к своим болельщикам, а также по этому высказался легендарный Лотар Маттеус.
Также сегодня стало известно, что сборную Ирана решил покинуть 23-летний нападающий "Рубина" Сердар Азмун, позже он прокомментировал свое решение.
На клубном уровне сегодня Руни стал игроком "Ди Си Юнайтед", "Валенсия" пополнилась защитником "Лиона", "Реал Сосьедад" продлил контракт с одним из своих лидеров, а "Милан" практически оформил трансфер Халиловича. Также Головин определился с предпочтительным местом продолжения карьеры, четыре европейских клуба интересуются Кутеповым, "Реал" снизил клаусулу Роналду, а ЦСКА сделал предложение по Нойштедтеру.
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