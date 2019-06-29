Главные новости дня: 28 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 июня.

Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки-2019. Позже к ней присоединилась сборная Аргентины, которая обыграла Венесуэлу.

Месси впервые за 14 лет спел гимн сборной Аргентины.

"Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон.

Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры.

Глушаков готов перейти в "Ахмат"

Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию. А их уголовное дело возвращено в суд.

"Ювентус" согласовал с Буффоном условия личного контракта.

Форвард сборной Египта, который был отстранен за домогательства, вернулся в команду.

Опубликовано фото новой гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20.

ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike.

Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru