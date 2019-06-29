Главные новости дня: 28 июня

Теги аргентиналионель мессиювентусматтейс де лигт

Главные новости дня: 28 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 июня.

Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки-2019. Позже к ней присоединилась сборная Аргентины, которая обыграла Венесуэлу.

Месси впервые за 14 лет спел гимн сборной Аргентины.

"Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон.

Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры.

Глушаков готов перейти в "Ахмат" 

Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию. А их уголовное дело возвращено в суд.

"Ювентус" согласовал с Буффоном условия личного контракта.

Форвард сборной Египта, который был отстранен за домогательства, вернулся в команду.

Опубликовано фото новой гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20.

ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike.

Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков готов перейти в "Ахмат"

Глушаков готов перейти в "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов