Главные новости дня: 28 июня

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Главные новости дня: 28 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 июня.

В матче чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Эспаньол".

В матчах Серии А "Милан" победил "Рому", "Интер" оказался сильнее "Пармы".

В Кубке Англии определились полуфиналисты. "Арсенал" победил "Шеффилд Юнайтед", "Челси" переиграл "Лестер", "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл".

Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии.

Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой".

"Крылья Советов" уволили Миодрага Божовича и назначили главным тренером Андрея Талалаева.

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может перейти в "Байер".

"Барселона" и "Ювентус" окончательно согласовали обмен Артур-Пьянич.

В Российской Премьер-Лиге назначили арбитров на 25-й тур.

Футболисты ЦСКА недовольны возвращением к работе главного тренера Виктора Гончаренко.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в Ла Лиге

"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в Ла Лиге

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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