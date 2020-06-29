Главные новости дня: 28 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 июня.

В матче чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Эспаньол".

В матчах Серии А "Милан" победил "Рому", "Интер" оказался сильнее "Пармы".

В Кубке Англии определились полуфиналисты. "Арсенал" победил "Шеффилд Юнайтед", "Челси" переиграл "Лестер", "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл".

Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии.

Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой".

"Крылья Советов" уволили Миодрага Божовича и назначили главным тренером Андрея Талалаева.

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может перейти в "Байер".

"Барселона" и "Ювентус" окончательно согласовали обмен Артур-Пьянич.

В Российской Премьер-Лиге назначили арбитров на 25-й тур.

Футболисты ЦСКА недовольны возвращением к работе главного тренера Виктора Гончаренко.

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