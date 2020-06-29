Главные новости дня: 28 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 июня.
В матче чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Эспаньол".
В матчах Серии А "Милан" победил "Рому", "Интер" оказался сильнее "Пармы".
В Кубке Англии определились полуфиналисты. "Арсенал" победил "Шеффилд Юнайтед", "Челси" переиграл "Лестер", "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл".
Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии.
Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой".
"Крылья Советов" уволили Миодрага Божовича и назначили главным тренером Андрея Талалаева.
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может перейти в "Байер".
"Барселона" и "Ювентус" окончательно согласовали обмен Артур-Пьянич.
В Российской Премьер-Лиге назначили арбитров на 25-й тур.
Футболисты ЦСКА недовольны возвращением к работе главного тренера Виктора Гончаренко.
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главное
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Goal: "Барселона" и "Ювентус" объявят о трансферах Пьянича и Артура 29 июня
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"Манчестер Сити" стал последним полуфиналистом Кубка Англии
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Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой"
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Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ
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Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки
Лента новостей
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Главные новости дня: 28 июня
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"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в Ла Лиге
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"Интер" одержал волевую победу над "Пармой" в Серии А
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Goal: "Барселона" и "Ювентус" объявят о трансферах Пьянича и Артура 29 июня
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Хави выразил готовность возглавить "Барселону"
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Самого сильного футболиста мира оштрафовали за любовь к "Ливерпулю"
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АЕК потерпел второе поражение в сезоне при Каррере
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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл рассказал, что нужно клубу для борьбы за титул
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"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Уфой"
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"Наполи" и "Аталанта" одержали победы в Серии А
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Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии
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"Манчестер Сити" стал последним полуфиналистом Кубка Англии
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Марио Гомес объявил о завершении карьеры
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Киевское "Динамо" проиграло в чемпионате Украины, пропустив гол на 92-й минуте (видеообзор)
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Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой"
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Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ
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"Саутгемптон" обыграл "Уотфорд" благодаря дублю Ингза
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Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки
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Черчесов - про 17-летнего голкипера "Ростова": "Пропущенными 10 мячами гордиться не стоит"
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"Милан" обыграл "Рому" в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18