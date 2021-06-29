Главные новости дня: 28 июня

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 июня.

Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Швейцария сенсационно выбила Францию с Евро-2020. Мбаппе не забил решающий пенальти.

Определились шесть четвертьфиналистов Евро-2020.

Определились первые четвертьфиналисты Кубка Америки-2021.

Усман Дембеле перенес операцию на колене.

Сборная Нидерландов собирается уволить главного тренера.

"Барселона" может объявить о продлении контракта с Лионелем Месси в день рождения Лапорты.

Серхио Рамос может перейти в "Баварию".

Клаудио Раньери может стать главным тренером чемпиона Франции.

Роман Яремчук может перейти в английский топ-клуб.

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