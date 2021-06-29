Главные новости дня: 28 июня

Теги испанияшвейцарияфранцияусман дембелелионель мессисерхио рамос

Главные новости дня: 28 июняФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 июня.

Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Швейцария сенсационно выбила Францию с Евро-2020. Мбаппе не забил решающий пенальти.

Определились шесть четвертьфиналистов Евро-2020.

Определились первые четвертьфиналисты Кубка Америки-2021.

Усман Дембеле перенес операцию на колене.

Сборная Нидерландов собирается уволить главного тренера.

"Барселона" может объявить о продлении контракта с Лионелем Месси в день рождения Лапорты.

Серхио Рамос может перейти в "Баварию".

Клаудио Раньери может стать главным тренером чемпиона Франции.

Роман Яремчук может перейти в английский топ-клуб.

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Определились шесть четвертьфиналистов Евро-2020

Определились шесть четвертьфиналистов Евро-2020

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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