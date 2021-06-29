Главные новости дня: 28 июня
Фото: твиттер УЕФА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 июня.
Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020.
Швейцария сенсационно выбила Францию с Евро-2020. Мбаппе не забил решающий пенальти.
Определились шесть четвертьфиналистов Евро-2020.
Определились первые четвертьфиналисты Кубка Америки-2021.
Усман Дембеле перенес операцию на колене.
Сборная Нидерландов собирается уволить главного тренера.
"Барселона" может объявить о продлении контракта с Лионелем Месси в день рождения Лапорты.
Серхио Рамос может перейти в "Баварию".
Клаудио Раньери может стать главным тренером чемпиона Франции.
Роман Яремчук может перейти в английский топ-клуб.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Швейцария сенсационно выбила Францию с Евро-2020. Мбаппе не забил решающий пенальти
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Спайич вернулся в "Краснодар"
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Заседание РФС с Черчесовым по выступлению сборной России на Евро перенесли на неопределенный срок
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Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020
-
На Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько за все предыдущие чемпионаты Европы вместе взятые
Лента новостей
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Главные новости дня: 28 июня
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Швейцария впервые в истории вышла в 1/4 финала Евро
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Матч Хорватия - Испания - второй по результативности в истории Евро
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Определились шесть четвертьфиналистов Евро-2020
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В сборной Бельгии рассказали о травмах Де Брюйне и Азара
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Швейцария сенсационно выбила Францию с Евро-2020. Мбаппе не забил решающий пенальти
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Линекер поделился впечатлениями от игрового дня на Евро-2020
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Бензема догнал Зидана в списке лучших бомбардиров сборной Франции
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Спайич вернулся в "Краснодар"
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Экс-игрок ЦСКА повторил рекорд Евро по голевым передачам
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Луис Энрике прокомментировал победу над Хорватией на Евро-2020
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Мората повторил рекорд сборной Испании по голам на Евро
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"Интер" продлил контракты с двумя футболистами
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Заседание РФС с Черчесовым по выступлению сборной России на Евро перенесли на неопределенный срок
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Капитаны сборных Англии и Германии сыграют в ЛГБТ-повязках
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Линекер оценил игру Мораты в игре против Хорватии
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Два футболиста сборной Англии отбыли карантин и готовы сыграть с Германией
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Карточка Холанда была продана за рекордную сумму
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Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020
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Автогол Педри - самый дальний в истории Евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18