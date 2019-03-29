Главные новости дня: 28 марта
Сегодня, 28 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.
Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Александра Кокорина.
Три стадиона поборются за право проведения Суперкубка России 2019 года.
Уле Гуннар Сульшер стал постоянным тренером "Манчестер Юнайтед".
Гол капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Хетафе" был признан лучшим в истории клуба.
"Ювентус" продлил соглашение с защитником Даниэле Ругани.
Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины.
Экс-игрок "Милана" и "Челси" Алешандре Пато перешел в "Сан-Паулу".
Килиан Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Зинедин Зидан получит от "Реала" 500 миллионов евро на летние трансферы.
Наставник ПСЖ Томас Тухель по неофициальным данным продлил соглашение с клубом.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Роналду может пропустить первую игру с "Аяксом"
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Игуаин завершил международную карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14