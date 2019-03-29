Главные новости дня: 28 марта

Теги александр кокоринуле гуннар сульшергонсало игуаинкилиан мбаппереал мадрид

Главные новости дня: 28 марта

Сегодня, 28 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Александра Кокорина.

Три стадиона поборются за право проведения Суперкубка России 2019 года.

Уле Гуннар Сульшер стал постоянным тренером "Манчестер Юнайтед".

Гол капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Хетафе" был признан лучшим в истории клуба.

"Ювентус" продлил соглашение с защитником Даниэле Ругани.

Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины.

Экс-игрок "Милана" и "Челси" Алешандре Пато перешел в "Сан-Паулу".

Килиан Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Зинедин Зидан получит от "Реала" 500 миллионов евро на летние трансферы.

Наставник ПСЖ Томас Тухель по неофициальным данным продлил соглашение с клубом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" обходит "Барселону" в борьбе за де Лигта

"Бавария" обходит "Барселону" в борьбе за де Лигта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов