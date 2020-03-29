Главные новости дня: 28 марта

Теги коронавируссергей семакваленсияювентусрпл

Главные новости дня: 28 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 марта.

РПЛ может возобновиться в июле.

УЕФА грозится не допустить в еврокубки клубы из стран, в которых аннулируют результаты чемпионатов.

Стали известны примерные даты возобновления и завершения сезона французской Лиги 1.

Денис Глушаков выступил за досрочное завершение сезона РПЛ.

Стала известна зарплата Сергея Семака по новому контракту с "Зенитом".

"Реал" составил список игроков, которые могут покинуть клуб летом.

В "Валенсии" зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.

"Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца.

ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля".

Canal+ отказывается платить французской Лиге 1.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глава УЕФА сделал заявление касательно сроков возобновления сезона

Глава УЕФА сделал заявление касательно сроков возобновления сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов