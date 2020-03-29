Главные новости дня: 28 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 марта.

РПЛ может возобновиться в июле.

УЕФА грозится не допустить в еврокубки клубы из стран, в которых аннулируют результаты чемпионатов.

Стали известны примерные даты возобновления и завершения сезона французской Лиги 1.

Денис Глушаков выступил за досрочное завершение сезона РПЛ.

Стала известна зарплата Сергея Семака по новому контракту с "Зенитом".

"Реал" составил список игроков, которые могут покинуть клуб летом.

В "Валенсии" зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.

"Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца.

ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля".

Canal+ отказывается платить французской Лиге 1.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru