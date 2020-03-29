Главные новости дня: 28 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 марта.
РПЛ может возобновиться в июле.
УЕФА грозится не допустить в еврокубки клубы из стран, в которых аннулируют результаты чемпионатов.
Стали известны примерные даты возобновления и завершения сезона французской Лиги 1.
Денис Глушаков выступил за досрочное завершение сезона РПЛ.
Стала известна зарплата Сергея Семака по новому контракту с "Зенитом".
"Реал" составил список игроков, которые могут покинуть клуб летом.
В "Валенсии" зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.
"Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца.
ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля".
Canal+ отказывается платить французской Лиге 1.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 28 марта
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"Бавария" намерена перехватить трансферную цель "Барселоны"
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"Манчестер Юнайтед" попросит Погба поспособствовать трансферу Гризманна
-
1
"Реал" не планирует понижать зарплату игрокам и персоналу
-
Луис Энрике поделился мнением о Серхио Рамосе
-
1
"Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца
-
Крауч рассказал о своей встрече с Роналдо на пляже
-
Четыре европейских топ-клуба заинтересованы в воспитаннике "Эспаньола"
-
1
Глава УЕФА сделал заявление касательно сроков возобновления сезона
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Пирес составил символическую сборную из футболистов, с которыми выступал
-
ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля"
-
2
Луис Энрике: "Я не мог говорить Месси, как необходимо играть"
-
Canal+ отказывается платить французской Лиге 1
-
Футболисты ЦСКА будут заниматься дома до 7 апреля
-
Луис Энрике: "Испания может выиграть Евро"
-
1
Экс-тренер "Айнтрахта": "Йович разрушает свою карьеру"
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"Минск" вышел победителем из дерби, БАТЭ проиграл "Славии" и другие результаты 2-го тура чемпионата Беларуси
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Сычев ответил на вопрос о лучшем тренере в мире
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Тренер "Зенита" показала несколько упражнений для людей, сидящих дома
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Футболисты "Баварии" согласились на небольшое понижение зарплаты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18