Главные новости дня: 28 марта

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 марта.

Состоялись матчи 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Франция победила Казахстан, Англия была сильнее Андорры, Дания уничтожила Молдову, Испания вырвала победу над Грузией, Украина упустила победу в поединке с Финляндией. Результаты всех матчей дня доступны по ссылке.

В матче 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России проиграла команде Франции.

Агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина рассказал о несостоявшемся переходе хавбека в клуб английской Премьер-лиги.

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не исключил уход из клуба летом.

"Реал" по-прежнему не может договориться со своим капитаном Серхио Рамосом об условиях нового контракта.

Футболисты сборной Хорватии поздравили Луку Модрича с рекордом. Хавбек не смог сдержать слез.

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