Главные новости дня: 28 марта

Теги украинаданиясерхио рамосхарри кейналександр головин

Главные новости дня: 28 марта

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 марта.

Состоялись матчи 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Франция победила Казахстан, Англия была сильнее Андорры, Дания уничтожила Молдову, Испания вырвала победу над Грузией, Украина упустила победу в поединке с Финляндией. Результаты всех матчей дня доступны по ссылке.

В матче 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России проиграла команде Франции.

Агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина рассказал о несостоявшемся переходе хавбека в клуб английской Премьер-лиги.

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не исключил уход из клуба летом.

"Реал" по-прежнему не может договориться со своим капитаном Серхио Рамосом об условиях нового контракта.

Футболисты сборной Хорватии поздравили Луку Модрича с рекордом. Хавбек не смог сдержать слез.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голевая феерия Дании, тяжелые победы Испании и Германии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 28 марта

Голевая феерия Дании, тяжелые победы Испании и Германии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 28 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов