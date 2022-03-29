Главные новости дня: 28 марта

Фото: твиттер Гризманна\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 марта.

Стало известно, сколько "Спартак" может заработать на продаже Аиртона.

Источник: У "Динамо" не будет финансовых проблем.

"Реал" отказался от варианта с Погба.

Захарян вошел в топ-10 самых дорогих игроков в мире не старше 2003 года рождения.

"Реал" продаст Асенсио при одном условии.

"Манчестер Юнайтед" провел встречу с Почеттино.

Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ван Гал посоветовал тен Хагу не идти в "Манчестер Юнайтед".

Азар пропустит остаток сезона.

"Атлетико" выкупит Гризманна у "Барселоны".

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