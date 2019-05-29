Главные новости дня: 28 мая

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Главные новости дня: 28 мая

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 мая.

В этот день "Витесс" Леонида Слуцкого лишился путёвки в еврокубки из-за поражения от "Утрехта".

Совет директоров "Спартака" провёл заседание. Итог - Олег Кононов остаётся на посту главного тренера, ему озвучены задачи на следующий сезон.

А ещё "красно-белые" работают над продажей Софиана Ханни и Дениса Глушакова.

Но это не всё о российском футболе! "Краснодар" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами, "Рубин" подтвердил уход аналогичного количества игроков, Сергей Игнашевич покинул ЦСКА, а Игорь Денисов решил завершить карьеру.

Тем временем, жарко в Баку. Тревожные новости из расположения "Челси" - Давид Луиз поругался с Гонсало Игуаином, а Маурицио Сарри в ярости швырял свою кепку. До финала Лиги Европы меньше суток.

28 мая две команды официально обрели новых тренеров: Хави возглавил "Аль-Садд", а Андре Виллаш Боаш занял пост наставника "Марселя".

Между тем, в Италии громкая отставка - Дженнаро Гаттузо покинул "Милан", отказавшись от неустойки. Вслед за ним ушёл и спортивный директор Леонардо.

А вот будущее Эрнесто Вальверде в "Барселоне" по-прежнему туманно. Во вторник его уже и увольняли, и поддерживали. Кстати, в случае расторжения контракта без работы специалист долго не останется. Первый претендент уже есть.

Думает "блауграна" и об усилении состава. К примеру, хочет вернуть Неймара из ПСЖ. Взамен предлагает Усмана Дембеле.

К слову, день у бразильца выдался не самый приятный - сначала лишение капитанской повязки в национальной сборной, а затем ещё и травма.

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"Барселона" передумала увольнять Вальверде

"Барселона" передумала увольнять Вальверде

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