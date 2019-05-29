Главные новости дня: 28 мая
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 мая.
В этот день "Витесс" Леонида Слуцкого лишился путёвки в еврокубки из-за поражения от "Утрехта".
Совет директоров "Спартака" провёл заседание. Итог - Олег Кононов остаётся на посту главного тренера, ему озвучены задачи на следующий сезон.
А ещё "красно-белые" работают над продажей Софиана Ханни и Дениса Глушакова.
Но это не всё о российском футболе! "Краснодар" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами, "Рубин" подтвердил уход аналогичного количества игроков, Сергей Игнашевич покинул ЦСКА, а Игорь Денисов решил завершить карьеру.
Тем временем, жарко в Баку. Тревожные новости из расположения "Челси" - Давид Луиз поругался с Гонсало Игуаином, а Маурицио Сарри в ярости швырял свою кепку. До финала Лиги Европы меньше суток.
28 мая две команды официально обрели новых тренеров: Хави возглавил "Аль-Садд", а Андре Виллаш Боаш занял пост наставника "Марселя".
Между тем, в Италии громкая отставка - Дженнаро Гаттузо покинул "Милан", отказавшись от неустойки. Вслед за ним ушёл и спортивный директор Леонардо.
А вот будущее Эрнесто Вальверде в "Барселоне" по-прежнему туманно. Во вторник его уже и увольняли, и поддерживали. Кстати, в случае расторжения контракта без работы специалист долго не останется. Первый претендент уже есть.
Думает "блауграна" и об усилении состава. К примеру, хочет вернуть Неймара из ПСЖ. Взамен предлагает Усмана Дембеле.
К слову, день у бразильца выдался не самый приятный - сначала лишение капитанской повязки в национальной сборной, а затем ещё и травма.
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"Витесс" потерпел поражение от "Утрехта" и не получил путёвку в Лигу Европы
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"Спартак" продлил контракт с Мелкадзе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16