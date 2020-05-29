Главные новости дня: 28 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 мая.
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, но при одном условии.
АПЛ объявил дату возобновления сезона.
В Италии назвали даты возобновления Серии А и кубка страны.
FIFPro проводит расследование причин смерти защитника "Локомотива" Самохвалова.
У четырёх футболистов "Локомотива" диагностирован коронавирус.
Александр Анюков во второй раз за год завершил карьеру.
"Сочи" аннулировал контракт с Адилем Рами.
Журналист Бальцано Прота: Криштиану Роналду покинет "Ювентус" этим летом.
"Манчестер Юнайтед" взял солидный кредит.
"Реал" остался самым дорогим клубом мира, "Барселона" поднялась на третье место.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 28 мая
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Экс-помощник Гвардиолы: "Своей карьерой Месси заслуживает победы на ЧМ-2022"
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"Унион" отстранил игрока, который отказывался идти на понижение зарплаты
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Нападающий "Локомотива": "Я давно переболел коронавирусом, однако клуб не пускает меня на базу"
-
Президент "Арсенала" покинул свой пост
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Баринов рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
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Канте возобновил тренировки на базе "Челси"
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"Манчестер Юнайтед" интересуется трансферной целью "Реала"
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Стало известно, кто получит приоритетное право на посещение матчей РПЛ
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3
Экс-помощник Гвардиолы: "Плохая игра для Месси - это два ассиста и пара движений, что приведет ко взятию ворот"
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Трансферный комитет "Локомотива" обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков
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Лидер чемпионата Австрии ЛАСК лишился 6 очков за преждевременные контактные тренировки
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"Арсенал"-2003/04 и "Атлетико"-2013/14 попали в список лучших команд, невыигравших ЛЧ по версии Football365
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1
Роналду вместе с семьей устроил велосипедную прогулку
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Экс-голкипер "Барселоны" собирается возглавить испанский клуб из четвертого дивизиона
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Врач "Локомотива" рассказал о состоянии заболевших коронавирусом игроков
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В Италии назвали даты возобновления Серии А и кубка страны
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"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Монако"
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Тренировки "Локомотива" проходят под руководством Лоськова
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АПЛ представила предварительный формат расписания игр
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18