Главные новости дня: 28 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 мая.

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, но при одном условии.

АПЛ объявил дату возобновления сезона.

В Италии назвали даты возобновления Серии А и кубка страны.

FIFPro проводит расследование причин смерти защитника "Локомотива" Самохвалова.

У четырёх футболистов "Локомотива" диагностирован коронавирус.

Александр Анюков во второй раз за год завершил карьеру.

"Сочи" аннулировал контракт с Адилем Рами.

Журналист Бальцано Прота: Криштиану Роналду покинет "Ювентус" этим летом.

"Манчестер Юнайтед" взял солидный кредит.

"Реал" остался самым дорогим клубом мира, "Барселона" поднялась на третье место.

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