Главные новости дня: 28 мая

Теги локомотив москвакриштиану роналдуадиль рамиалександр анюковапл

Главные новости дня: 28 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 мая.

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, но при одном условии.

АПЛ объявил дату возобновления сезона.

В Италии назвали даты возобновления Серии А и кубка страны.

FIFPro проводит расследование причин смерти защитника "Локомотива" Самохвалова.

У четырёх футболистов "Локомотива" диагностирован коронавирус.

Александр Анюков во второй раз за год завершил карьеру.

"Сочи" аннулировал контракт с Адилем Рами.

Журналист Бальцано Прота: Криштиану Роналду покинет "Ювентус" этим летом.

"Манчестер Юнайтед" взял солидный кредит.

"Реал" остался самым дорогим клубом мира, "Барселона" поднялась на третье место.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, кто получит приоритетное право на посещение матчей РПЛ

Стало известно, кто получит приоритетное право на посещение матчей РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов