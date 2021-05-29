Главные новости дня: 28 мая

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 мая.

Давид Алаба стал игроком "Реала".

Неймар опровергает слухи о том, что контракт с Nike был расторгнут из-за обвинений в домогательствах.

Комитет У ЕФА по соревнованиям утвердил отмену правила вездного гола.

Алаба прокомментировал свой переход в "Реал".

Конте ведет переговоры с "Реалом".

Мухин перешел из "Локомотива" в ЦСКА.

"Интер" продлил контракт с основным защитником.

"Торино" назначил нового тренера.

"Ювентус" объявил о возвращении Аллегри на пост главного тренера.

Официально: Ибраима Конате стал игроком "Ливерпуля".

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