Главные новости дня: 28 мая
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 мая.
Давид Алаба стал игроком "Реала".
Неймар опровергает слухи о том, что контракт с Nike был расторгнут из-за обвинений в домогательствах.
Комитет У ЕФА по соревнованиям утвердил отмену правила вездного гола.
Алаба прокомментировал свой переход в "Реал".
Конте ведет переговоры с "Реалом".
Мухин перешел из "Локомотива" в ЦСКА.
"Интер" продлил контракт с основным защитником.
"Торино" назначил нового тренера.
"Ювентус" объявил о возвращении Аллегри на пост главного тренера.
Официально: Ибраима Конате стал игроком "Ливерпуля".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18