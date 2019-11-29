Главные новости дня: 28 ноября

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Главные новости дня: 28 ноября

Soccernews выделяет самые интересные футбольные события, которые произошли в четверг, 28 ноября.

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Краснодар" обыграл "Базель" и значительно улучшил свои шансы на выход в плей-офф.

ЦСКА не смог победить "Лудогорец" и досрочно прекратил борьбу за выход из группы.

В очередной раз провалился "Арсенал". В этот раз "канониры" дома проиграли "Айнтрахту"

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение в Казахстане. Впрочем, играл практически дубль.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов.

По всей видимости, именно Месси получит "Золотой мяч". Подтверждений этому все больше.

Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

"Реал" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и предложил за него двух игроков.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле получил очередную травму.

Болельщики "Мальме" продолжают оскорблять Златана Ибрагимовича, который купил долю в другом клубе.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Европы: результаты 28 ноября

Лига Европы: результаты 28 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
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