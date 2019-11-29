Главные новости дня: 28 ноября
Soccernews выделяет самые интересные футбольные события, которые произошли в четверг, 28 ноября.
Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Краснодар" обыграл "Базель" и значительно улучшил свои шансы на выход в плей-офф.
ЦСКА не смог победить "Лудогорец" и досрочно прекратил борьбу за выход из группы.
В очередной раз провалился "Арсенал". В этот раз "канониры" дома проиграли "Айнтрахту".
"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение в Казахстане. Впрочем, играл практически дубль.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов.
По всей видимости, именно Месси получит "Золотой мяч". Подтверждений этому все больше.
Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА.
"Реал" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и предложил за него двух игроков.
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле получил очередную травму.
Болельщики "Мальме" продолжают оскорблять Златана Ибрагимовича, который купил долю в другом клубе.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8