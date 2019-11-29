Главные новости дня: 28 ноября

Soccernews выделяет самые интересные футбольные события, которые произошли в четверг, 28 ноября.

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Краснодар" обыграл "Базель" и значительно улучшил свои шансы на выход в плей-офф.

ЦСКА не смог победить "Лудогорец" и досрочно прекратил борьбу за выход из группы.

В очередной раз провалился "Арсенал". В этот раз "канониры" дома проиграли "Айнтрахту".

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение в Казахстане. Впрочем, играл практически дубль.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов.

По всей видимости, именно Месси получит "Золотой мяч". Подтверждений этому все больше.

Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

"Реал" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и предложил за него двух игроков.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле получил очередную травму.

Болельщики "Мальме" продолжают оскорблять Златана Ибрагимовича, который купил долю в другом клубе.

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